Белорусская сеть переименовала американо в «Нашу каву»

В «Мак.бай» кофе американо стал называться «Наша кава»
В белорусской сети быстрого питания «Мак.бай» привычный американо сменил название на «Наша кава» после мартового визита Александра Лукашенко в ресторан.
Название популярного кофе изменилось в сети ресторанов быстрого питания «Мак.бай», передает РИА «Новости». Корреспондент агентства убедился в переименовании, посетив один из заведений сети в Минске.
Бариста в ресторане рассказала посетителям о нововведении: «С сегодняшнего дня кофе называется «Наша кава». Его переименовали по предложению нашего Александра Григорьевича. «Наша кава» наряду с капучино – самый популярный напиток в сети».
Поводом для изменения названия стал визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в один из минских ресторанов «Мак.бай» 8 марта. Осматривая меню бывшего «Макдональдса», он увидел позицию американо и предложил назвать напиток на белорусский лад.
Стоимость стакана «Нашей кавы» зависит от объема и составляет от 4,6 до 6 белорусских рублей, что эквивалентно 124–162 российским рублям.
Тогда вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане.