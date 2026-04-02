Белорусская сеть переименовала американо в «Нашу каву»

В «Мак.бай» кофе американо стал называться «Наша кава»

Tекст: Мария Иванова

Название популярного кофе изменилось в сети ресторанов быстрого питания «Мак.бай», передает РИА «Новости». Корреспондент агентства убедился в переименовании, посетив один из заведений сети в Минске.

Бариста в ресторане рассказала посетителям о нововведении: «С сегодняшнего дня кофе называется «Наша кава». Его переименовали по предложению нашего Александра Григорьевича. «Наша кава» наряду с капучино – самый популярный напиток в сети».

Поводом для изменения названия стал визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в один из минских ресторанов «Мак.бай» 8 марта. Осматривая меню бывшего «Макдональдса», он увидел позицию американо и предложил назвать напиток на белорусский лад.

Стоимость стакана «Нашей кавы» зависит от объема и составляет от 4,6 до 6 белорусских рублей, что эквивалентно 124–162 российским рублям.

Тогда вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане.