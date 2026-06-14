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ПВО сбила 104 украинских БПЛА над регионами России, Черным и Азовским морями
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России, Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.
Дроны были нейтрализованы с 14.00 до 21.00 мск. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
Кроме того, силы ПВО сбили беспилотники над территориями Московского региона, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает ведомство в «Максе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 7.00 до 14.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем.
За ночь с 13 на 14 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.