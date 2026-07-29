Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.16 комментариев
Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США атаки на КТК
Кошербаев и Рубио провели переговоры об атаках на инфраструктуру КТК
Глава казахстанского внешнеполитического ведомства Ермек Кошербаев и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.
В пресс-службе МИД Казахстана сообщили, что в ходе разговора стороны также затронули «актуальные вопросы двусторонней повестки в рамках расширенного стратегического партнерства», передает ТАСС.
Кроме того, дипломаты обсудили подготовку визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Майами.
Поездка лидера республики приурочена к саммиту G20, проведение которого запланировано на декабрь.
Ранее Министерство иностранных дел Казахстана осудило недавние удары украинских беспилотников по судам Каспийского трубопроводного консорциума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти инциденты нападением на Россию, Казахстан и США.
Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на нефтяную инфраструктуру в Черном море.