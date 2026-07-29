Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.16 комментариев
Российская авиация уничтожила пункты управления ВСУ бомбами ФАБ-500
Вооруженные силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми авиабомбами по объектам украинской армии в Херсонской и Харьковской областях.
Российские военные применили фугасные бомбы для ликвидации вражеских объектов, передает ТАСС. «Минобороны России опубликовало видео нанесения авиационных ударов ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Тягинка Херсонской области и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Васильевка Харьковской области», – говорится в сообщении ведомства.
В министерстве добавили, что успешное поражение намеченных целей подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла успешные удары по позициям украинских подразделений в Донецкой Народной Республике и Сумской области.
Доукомплектованная связистами 159-я механизированная бригада ВСУ столкнулась с серьезными потерями личного состава.
В начале июля Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации этого подразделения у Захаровки в Харьковской области.