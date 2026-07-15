Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Пополненная 159-я бригада ВСУ продолжила нести потери
Доукомплектованная связистами после тяжелых боев 159-я отдельная механизированная бригада украинской армии вновь столкнулась с серьезными потерями личного состава, сообщил источник в российских силовых структурах.
«На фоне колоссальных потерь 159-й отдельной механизированной бригады командование ВСУ доукомплектовало штурмовые группы военнослужащими частей связи и радиоэлектронной разведки, часть из которых уже была уничтожена», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Ранее поступала информация о тяжелом положении бойцов этого подразделения на харьковском направлении.
Военнослужащие более полугода находились на передовой без регулярного снабжения продовольствием и медицинской помощи. Отмечалось, что украинское командование применяло жесткие меры к недовольным, вплоть до ликвидации сбросами с беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля украинские боевики из состава 159-й бригады понесли серьезные потери в поселке Белый Колодезь. Месяцем ранее более 400 военнослужащих этого подразделения бесследно исчезли в районе населенного пункта Охримовка. Весной эта бригада потеряла колоссальное количество бойцов при попытке форсирования реки Волчьей.