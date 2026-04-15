ВСУ понесли большие потери при попытке форсировать Волчью
Подразделения 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, пытавшиеся форсировать реку Волчью в районе села Бочково Харьковской области, понесли колоссальные потери, сообщили в российских силовых структурах.
Колоссальные потери понесли подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшиеся форсировать реку Волчью в районе села Бочково Харьковской области, передает ТАСС. По данным источника агентства в российских силовых структурах, «некрологи украинских солдат говорят о колоссальных потерях подразделений 159-й ОМБр, пытавшихся форсировать реку Волчью в районе села Бочково».
Источник также отметил, что на волчанском направлении ВСУ с помощью элитного подразделения 48-го отдельного разведывательного батальона пытаются остановить продвижение российских войск в районе села Волчанские Хутора. Однако эти попытки приводят к значительным потерям среди украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, целая рота 159-й бригады ВСУ бесследно исчезла в районе сел Волоховка и Бочково.
Украинские военные предприняли попытки эвакуации останков офицеров после удара по командному пункту этого соединения в Бугаевке.
Ранее тысячи солдат данной бригады пропали без вести на дне реки Волчья у села Зыбино.