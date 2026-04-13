  Лента новостей
    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Мадьяр: Проукраинское правительство в Венгрии никто не хочет
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    Мадьяр заявил о предстоящих переговорах с Путиным
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    3 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    23 комментария
    13 апреля 2026, 10:21 • Новости дня

    Пушилин раскрыл значение освобождения Дибровы

    Пушилин сообщил о выходе ВС России на плацдарм у канала Северский Донец – Донбасс

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска получили новый плацдарм после освобождения Дибровы и продолжают наступление в районе канала Северский Донец – Донбасс, а также на других направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Диброва на славянском направлении, что позволило российским войскам выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец – Донбасс. По его словам, это открывает возможности для дальнейшего продвижения, прорывая оборону украинских подразделений по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, передают «Вести».

    Пушилин отметил, что российские подразделения прорывают оборону ВСУ у линии Рай-Александровка – Николаевка и продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец. Он также уточнил: «Чуть севернее наши подразделения также продвигаются со стороны Калеников и в районе Кривой Луки».

    На краснолиманском направлении, по словам главы республики, фиксируется продвижение российских подразделений вдоль реки Северский Донец. Кроме того, Пушилин сообщил об улучшении позиций у Татьяновки и Пришиба.

    В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои, отметил Пушилин, указав на напряженную обстановку в самом населенном пункте.

    На красноармейско-добропольском направлении российские войска улучшили тактическое положение в районе Гришина и продвинулись в направлении Сергеевки. Пушилин добавил, что идут бои на подступах к Белицкому, Павловке и Новому Донбассу.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ перебрасывают вооружение и технику в район Красного Лимана после потери контроля над Дибровой в ДНР.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.

    Российские войска продвигаются на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, улучшая позиции у Константиновки, а также в районах Илиновки и Новодмитровки.

    12 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    Tекст: Ольга Иванова

    Разногласия между Россией и Украиной по вопросу территорий, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оцениваются в считанные километры, включая часть Донецкой народной республики.

    Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.

    Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    Комментарии (71)
    13 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Истек срок объявленного Россией пасхального перемирия в зоне СВО
    Tекст: Антон Антонов

    Срок действия пасхального перемирия в зоне СВО, введенного Россией, подошел к концу, сообщают информационные агентства.

    Пасхальное перемирие, введенное Россией, действовало до исхода дня 12 апреля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия в случае, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    Украинские войска использовали свыше 1300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.



    Комментарии (12)
    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 12:28 • Новости дня
    Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Донбасс
    Tекст: Ольга Иванова

    Священный Благодатный огонь был передан военнослужащим Южного военного округа в полевой храм 242-го гвардейского мотострелкового полка в Донецке.

    Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима, прибыл к военнослужащим Южного военного округа на территории ДНР, передает РИА «Новости». Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с позывным «Новосибирск» сообщил, что огонь был доставлен военным рейсом из Израиля до Ростова-на-Дону, а затем транспортом его доставили к полевому храму 242-го гвардейского мотострелкового полка.

    «Доставлен Благодатный огонь. Его привезли из Израиля военным бортом до Ростова, с ростовским транспортом – сюда. Данное мероприятие посвящено тому, чтобы каждый военнослужащий мог прикоснуться к тому священному», – заявил «Новосибирск» агентству.

    Протоиерей Михаил подчеркнул духовную важность происходящего для военнослужащих, отметив, что появление Благодатного огня в зоне СВО – это «радость на земле, где совершается битва добра и зла». По словам священнослужителя, участие в богослужении с Благодатным огнем помогает бойцам сохранять внутреннюю опору и чувство единства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Благодатный огонь привезли в храм Христа Спасителя в Москве для пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Комментарии (7)
    12 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские детекторы засекли БПЛА «Марсианин» с искусственным интеллектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские детекторы дронов «Тень» способны выявить БПЛА «Марсианин» с искусственным интеллектом, который начали использовать ВСУ, сообщили в компании-разработчике.

    Российские детекторы дронов «Тень» могут выявлять беспилотные летательные аппараты «Марсианин» с искусственным интеллектом, которые начали использовать ВСУ, передает ТАСС. В компании-разработчике пояснили, что «Марсианин» оснащен цифровым Wi-Fi с передатчиком MIMO 2х2, работающим в нестандартных диапазонах от 2 000 до 2 300 ГГц или от 3 300 до 3 800 ГГц. Специалисты отметили, что детектор «Тень-V4» технологически готов к обнаружению такого типа БПЛА, что подтверждается практическими данными с фронта.

    В устройстве реализован полный сценарий выявления дронов, использующих цифровые Wi-Fi-каналы. Разработчики подчеркнули, что возможность обнаружения подтверждена непосредственно на боевых позициях.

    Ранее, 8 апреля, мэр Горловки Иван Приходько сообщил о начале использования ВСУ дронов «Марсианин» для ударов по городу. Разработчики «Тени» уточнили, что этот беспилотник не является украинской разработкой, а его производство, вероятно, налажено в США или одной из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали применять беспилотники нового типа «Марсианин» для атак на Горловку.

    В результате удара вражеского дрона по гражданскому автобусу в этом городе пострадали четыре мирных жителя.

    Ранее российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватили новейший украинский аппарат с интеллектуальным наведением.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 21:14 • Новости дня
    Кадыров: Группу ВСУ ликвидировали на Харьковском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и уничтожили небольшую группу украинских солдат на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку», – пояснил Кадыров, передает РИА «Новости».

    Там же находился блиндаж. Все цели были уничтожены, добавил глава региона.

    В прошлом году Кадыров сообщал о ликвидации украинского пункта временной дислокации на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 07:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 33 украинских беспилотников ночью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью над несколькими регионами России, включая Крым, силы ПВО ликвидировали 33 беспилотника самолетного типа, атаковавших с Украины.

    В течение ночи с 24.00 мск 12 апреля до 7.00 мск 13 апреля дежурные средства ПВО России уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, передает Минобороны в MAX.

    Беспилотники были перехвачены над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями, а также над Республикой Крым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля российские средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников за одну ночь.

    В конце февраля военные сбили 33 вражеских дрона всего за четыре часа.

    В ходе другой массированной атаки системы противовоздушной обороны перехватили 45 летательных аппаратов над приграничными регионами.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 13:27 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении СВО после окончания пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Специальная военная операция будет продолжаться после окончания пасхального перемирия, если президент Украины Владимир Зеленский не проявит решимость для заключения мира с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от решений, которые должен принять Зеленский. По его словам, как только они будут приняты, конфликт на Украине сможет перейти в мирное русло.

    В интервью автору информационной системы «Вести» Павлу Зарубину Песков заявил: «До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    БПЛА уничтожены в Ростовской области
    Tекст: Антон Антонов

    В Неклиновском районе Ростовской области ночью сбиты беспилотники, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь отметил в Max, что информация о пострадавших среди населения и разрушениях на земле не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения было объявлен приуроченный к Пасхе режим прекращения огня. Пасхальное перемирие оставалось в силе до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали перемирие.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 03:16 • Новости дня
    Атакованный дронами «Арктик Метагаз» отбуксирован в международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Российский газовоз «Арктик Метагаз», ранее поврежденный украинскими дронами, находится в международных водах под контролем ливийских военно-морских судов, сообщил официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф.

    Аль-Шариф сообщил, что газовоз «Арктик Метагаз» находится в 80 милях от побережья в международных водах. По его словам, буксировка судна продолжается под наблюдением ливийских военно-морских сил, и утечек с танкера не зафиксировано, угрозы для ливийского побережья нет, передает РИА «Новости».

    «Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации», – сообщил он. Власти Ливии ранее не смогли отбуксировать газовоз в порт из-за неблагоприятных погодных условий. Представитель комитета уточнил, что для обеспечения безопасности побережья и вод региона от возможных рисков состоялась встреча членов комитета с российским послом и представителями компании – владельца судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Президент России Владимир Путин называл случившееся террористической атакой.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 03:57 • Новости дня
    Москалькова сообщила о 600 просьбах помочь попасть с Украины в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «У меня сегодня находится почти 500 обращений граждан Украины, которые просят забрать их в Россию и считают, что такое политическое преследование недопустимо», – приводит слова Москальковой ТАСС.

    Она заявила, что российская сторона «считает, что преследовать человека по политическим мотивам недопустимо». Кроме того, около 100 россиян попросили «сделать все возможное для того, чтобы они могли вернуться на родину».

    Москалькова отметила, что постоянно ведет диалог с украинской стороной и международными организациями по этим вопросам. По словам омбудсмена, большое число как граждан России, так и граждан Украины подвергаются на Украине уголовным репрессиям, привлечению к уголовной ответственности и наказаниям за выражение пророссийской позиции или интереса. Она уточнила, что украинцы осуждаются за «оправдание агрессии» и «сепаратизм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова заявила, что на Украине еще находятся многие граждане России, подвергшиеся уголовному преследованию и репрессиям из-за убеждений и пророссийской позиции.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» ликвидировали подполковника ВСУ Мидяновского

    Tекст: Антон Антонов

    На Харьковском направлении ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский из 11-й бригады госпогранслужбы Украины, участвовавший в украинской карательной «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе с 2015 года, следует из некрологов.

    «Анализ некрологов показал, что 4 апреля в результате нашего огневого воздействия был уничтожен подполковник Андрей Мидяновский из 11-й бригады ГПСУ «Форпост» (участник АТО с 2015 года и идейный националист)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Харьковском направлении, по данным публикаций украинских волонтеров, расформированы как минимум семь рот 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а их личный состав был распределен между другими подразделениями, действующими по всему фронту Харьковской области.

    На Липцовском направлении изменений не произошло, ВСУ не осуществляли активных действий. В то же время, на Волчанском участке продолжается переброска резервов, где задействованы военнослужащие 113-й бригады территориальной обороны ВСУ, в основном мобилизованные предпенсионного возраста.

    На Великобурлукском направлении также существенных изменений не отмечено. Украинские инженерные подразделения и коммунальные службы продолжают укрепление позиций восточнее Великого Бурлука.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе ВСУ завершили доукомплектование подразделений, которые ранее считались элитными, мобилизованными украинцами.

    Украинские штурмовики, переброшенные на данный участок из учебных центров, не смогли полностью пройти боевое слаживание из-за массовых госпитализаций с сердечно-сосудистыми проблемами.

    Жители Глухова сообщают о перемещении испаноязычных иностранных наемников ВСУ, а в Сумском районе завершилась переброска резервов 92 и 209-го противотанковых батальонов, ранее находившихся в стратегическом резерве. Это связано с потерями ВСУ.

    В Краснопольском районе изменений не произошло.

    «12 апреля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации группировка войск «Север» соблюдала режим прекращения огня За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пасхальное перемирие действовало до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали его.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    В СК рассказали о судьбе спасшего детей во время атаки диверсантов мальчика

    Tекст: Вера Басилая

    Мальчик Федор Симоненко, спасший детей при атаке диверсантов в Брянской области, учится в кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного, регулярно пишет письма бойцам спецоперации и участвует в патриотических акциях, сообщил руководитель областного СУ СК Алексей Кузьмичев.

    Федор Симоненко, который в 2023 году спас двух девочек во время нападения украинских диверсантов в Брянской области, теперь учится в кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного.

    Руководитель областного СУ СК Алексей Кузьмичев отметил, что следователи взяли над мальчиком шефство, а два его брата участвуют в спецоперации на Украине. Мальчик проживает в жилом блоке кадетской школы, а его семья живет в Климовском районе, передает РИА «Новости».

    Федор рассказал, что вместе с другими кадетами принимает участие в акциях «Письмо солдату», «Посылка солдату» и «Открытка солдату».

    «Я в своих письмах стараюсь найти правильные слова, чтобы поддержать бойцов на передовой, ведь понимаю, как им трудно», – поделился мальчик.

    Кадет отметил, что мечтает стать курсантом ВДВ и продолжить служить России, как его родные. Директор школы Алексей Солдатенков сообщил, что Федор активно участвует в мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. В прошлом году мальчик возглавил сводную роту барабанщиков на параде к 80-летию победы.

    В марте 2023 года украинская диверсионная группа проникла в Климовский район Брянской области, обстреляла автомобили и убила водителей.

    Десятилетний Федор Симоненко получил ранение во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами, но смог вывести двух маленьких девочек и помочь им спрятаться.

    Федор Симоненко награжден медалью «За отвагу» за спасение детей при атаке диверсантов на регион.

    Мальчика также наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы СК России Александра Бастрыкина.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 07:57 • Новости дня
    В центральной части Украины произошел пожар на объекте инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пожар произошел на объекте инфраструктуры в Кировоградской области в центральной части Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

    Пожар на объекте инфраструктуры в Кировоградской области произошел в ночь на понедельник, передает ТАСС. Райкович сообщил, что к месту инцидента были направлены все необходимые подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Райкович сообщил: «На одном из объектов возник пожар. К тушению были привлечены все необходимые подразделения Госслужбы по ЧС». О причинах возгорания и о возможных последствиях не сообщается.

    Ранее в Елизаветграде, который является административным центром области, также зафиксировали взрыв, подробности которого официально не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кировоградской области пострадала критическая инфраструктура.

    В Одесской области произошел крупный пожар на топливно-энергетическом объекте.

    В Киевской области загорелся инфраструктурный объект на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 07:34 • Новости дня
    В Запорожье вспыхнул пожар на промышленном объекте после атаки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Промышленная инфраструктура получила повреждения в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в результате возник пожар, сообщил глава подчиняющейся киевским властям областной администрации Иван Федоров.

    Федоров заявил, что пожар возник на одном из промышленных объектов в Запорожье, находящемся под контролем киевских властей, передает ТАСС.

    В данный момент в городе сохраняется режим воздушной тревоги. Сирены воздушной тревоги звучат также в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном Киеву Запорожье произошел взрыв.

    Позже местный объект промышленной инфраструктуры получил повреждения.

    Ранее Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по украинским объектам военно-промышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 08:38 • Новости дня
    В Ленобласти объявили опасность БПЛА и снизили скорость интернета

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности БПЛА в воздушном пространстве региона.

    В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Max Дрозденко.

    Глава области предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

    Согласно данным портала Downdetector, только за последний час почти 700 жителей города пожаловались на проблемы с интернет-соединением. Причиной ухудшения качества связи может быть введение ограничительных мер из-за угрозы БПЛА.

    Ранее 7 апреля власти Ленинградской области заявили об уничтожении 20 беспилотников в регионе за одну ночь.

    В конце марта украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти.

    Комментарии (0)
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Страны Персидского залива начали искать замену вооружениям из США
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Поврежденный осколками американский самолет-заправщик заметили в Британии
    В России резко выросла популярность азиатских мессенджеров
    Долина назвала ситуацию с квартирой самым страшным испытанием в жизни

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Связь с Россией стала в Британии преступлением

    Лондон оправдывается за беспрецедентное решение: урожденного англичанина тайным и внесудебным путем лишили гражданства фактически за то, что он переехал в Россию. О ком идет речь, каковы официальные мотивы такого решения – и почему оно среди прочего выглядит иллюстрацией демографических изменений в Великобритании? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

