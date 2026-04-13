Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.
Пушилин раскрыл значение освобождения Дибровы
Пушилин сообщил о выходе ВС России на плацдарм у канала Северский Донец – Донбасс
Российские войска получили новый плацдарм после освобождения Дибровы и продолжают наступление в районе канала Северский Донец – Донбасс, а также на других направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Диброва на славянском направлении, что позволило российским войскам выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец – Донбасс. По его словам, это открывает возможности для дальнейшего продвижения, прорывая оборону украинских подразделений по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, передают «Вести».
Пушилин отметил, что российские подразделения прорывают оборону ВСУ у линии Рай-Александровка – Николаевка и продвигаются к водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец. Он также уточнил: «Чуть севернее наши подразделения также продвигаются со стороны Калеников и в районе Кривой Луки».
На краснолиманском направлении, по словам главы республики, фиксируется продвижение российских подразделений вдоль реки Северский Донец. Кроме того, Пушилин сообщил об улучшении позиций у Татьяновки и Пришиба.
В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана продолжаются ожесточенные бои, отметил Пушилин, указав на напряженную обстановку в самом населенном пункте.
На красноармейско-добропольском направлении российские войска улучшили тактическое положение в районе Гришина и продвинулись в направлении Сергеевки. Пушилин добавил, что идут бои на подступах к Белицкому, Павловке и Новому Донбассу.
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ перебрасывают вооружение и технику в район Красного Лимана после потери контроля над Дибровой в ДНР.
Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.
Российские войска продвигаются на всей линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике, улучшая позиции у Константиновки, а также в районах Илиновки и Новодмитровки.