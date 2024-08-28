Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
В Кировской области сбили два беспилотника ВСУ
В Кировской области сбили два беспилотника ВСУ, три упали на территорию комбината в городе Котельнич
В 10.00 Кировская область подверглась атаке беспилотников, система ПВО сбила два беспилотника ВСУ, еще три были подавлены и упали на территорию комбината «Зенит» в городе Котельнич, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на падение беспилотников на территории промышленного объекта, благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей возгорания удалось предотвратить.
Пострадавших в результате атаки нет, а ущерб гражданской инфраструктуре минимален.
В Ростовской области в среду был потушен пожар на топливном складе после атаки БПЛА.