В Киеве при взрывах получил повреждения офис холдинга ДТЭК

Офис энергохолдинга ДТЭК в Киеве получил повреждения в результате взрывов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию холдинга в соцсети. Масштабы повреждений в компании не уточнили.

В ночь на вторник в Киевском регионе объявлялась воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Киеве. Позже власти украинской столицы заявили о повреждении Южного моста через Днепр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена.

В воскресенье энергохолдинг ДТЭК сообщил об отключении электроэнергии сразу в нескольких районах украинской столицы из-за аварийной ситуации.