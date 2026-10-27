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В Киеве при взрывах получил повреждения офис холдинга ДТЭК
Офис энергохолдинга ДТЭК в Киеве получил повреждения в результате взрывов
В Киеве в результате взрывов поврежден офис компании «ДТЭК Киевские электросети», сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию холдинга в соцсети. Масштабы повреждений в компании не уточнили.
В ночь на вторник в Киевском регионе объявлялась воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Киеве. Позже власти украинской столицы заявили о повреждении Южного моста через Днепр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена.
В воскресенье энергохолдинг ДТЭК сообщил об отключении электроэнергии сразу в нескольких районах украинской столицы из-за аварийной ситуации.