Захарова заявила о готовности России принять любое число иностранных туристов

Захарова сообщила об отсутствии ограничений на въезд туристов в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Все готово к притоку, к массовому приезду зарубежных туристов, иностранных туристов, помимо всего прочего, развивается наш внутренний туризм, но мы готовы к тому, чтобы принимать в России иностранных туристов, без каких-либо количественных ограничений», – сказала Захарова на медиафоруме Россия – Африка.

По ее словам, во всех регионах велась подготовка к активным переговорам по развитию туристического кластера. Дипломат добавила, что в стране существуют информационные порталы, с помощью которых туристы смогут узнать о доступных платежных системах и способах бронирования отелей, передает ТАСС.

Медиафорум Россия – Африка проходит в Москве с 26 по 29 октября. В ходе мероприятия представители средств массовой информации обсуждают роль прессы, способы борьбы с дезинформацией и перспективы развития медиаресурсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытках отговорить иностранных участников и журналистов от приезда на саммит Россия – Африка в Москву.