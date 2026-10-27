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МИД назвал условие восстановления диалога с Японией
Замглавы МИД Руденко призвал Японию отказаться от недружественного курса
Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто заявил, что для восстановления полноценного диалога Токио необходимо отказаться от недружественного курса в отношении Москвы.
Представители государств обсудили актуальное состояние двусторонних связей, говорится на сайте МИД России.
«С российской стороны были изложены оценки по ряду вопросов российско-японских отношений. Было подчеркнуто, что для восстановления полноценного межгосударственного диалога нынешним властям Японии необходимо отказаться от недружественного курса в отношении России», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила власти Японии об опасности следования реваншистскому курсу.
На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство назвало отказ Токио от направленной против России деятельности условием возвращения отношений в нормальное русло.
В прошлом месяце заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко отметил необходимость отказа японских властей от антироссийской политики для восстановления двустороннего сотрудничества.