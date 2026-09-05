Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Американский самолет пересек границу России
Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Воздушное судно из Соединенных Штатов оказалось над территорией страны, передает РИА «Новости». Согласно информации сервиса Flightradar, самолет Boeing C-32A пересек российскую границу примерно в 11.40 мск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о поездке Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.
Осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить Москву и Киев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит этих дипломатов в обозримом будущем.