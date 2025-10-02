В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин заявил о стремлении России к полноформатному восстановлению отношений с США
Москва заинтересована в полномасштабном восстановлении отношений с США, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Президент подчеркнул, что Россия оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами, передает РИА «Новости».
«Россия оставляет за собой право руководствоваться нашими национальными интересами, одним из которых, кстати, является и восстановление полноформатных отношений с США», – заявил глава государства.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил придать отношениям Москвы и Вашингтона новую форму через развитие коммерческих связей.