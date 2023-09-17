Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение всего за полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности Перейти в раздел

Разрушение «харьковской «Азовстали» подорвет атакующие возможности ВСУ Российские военные вновь нанесли удар по Харьковскому бронетанковому заводу. Там, как сообщают в Минобороны, противник ремонтировал поврежденные в ходе боев танки. В чем сложность разрушения этого объекта и почему так важно его ликвидировать? Подробности Перейти в раздел

Как победить осенний стресс и вирусы Осень – период стресса, который вызван тем, что закончился теплый сезон, а длинные солнечные дни меняются короткими дождливыми и пасмурными днями. Чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким, рассказала газете ВЗГЛЯД эндокринолог Зухра Павлова. Подробности Перейти в раздел

В чем причины огромных потерь ВСУ Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел