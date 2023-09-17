Как будет выглядеть Азовское кольцо

Ольга Андреева
Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России
Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.
Аббас Джума
Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате
Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.
Сергей Худиев
Нужны ли нам права человека
Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.