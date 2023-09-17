  • Трамп сказал, как Украина могла избежать боевых действий
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Армения спустя 30 лет независимости ощущает себя ребенком России

    Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

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    Аббас Джума Аббас Джума Васудхайва Кутумбакам – Индия в политическом шпагате

    Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией, и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужны ли нам права человека

    Права человека – это как правила техники безопасности, которые пишутся кровью. В данном случае – очень большой кровью. Другое дело, что мы не можем признать за Западом монополии на то, чтобы выступать от имени прав человека.

    15 комментариев

    Как будет выглядеть Азовское кольцо

    Правда и победа

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    Масштабный инфраструктурный проект прямо сейчас создается на Юге России, он должен быть завершен в ближайшие пять лет. Речь идет о дороге вокруг Азовского моря, часть которой пройдет по уже существующим магистралям, а часть будет проложена заново. О параметрах этой дороги и ее маршруте – в нашей инфографике

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    ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами

    Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение всего за полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности

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    Разрушение «харьковской «Азовстали» подорвет атакующие возможности ВСУ

    Российские военные вновь нанесли удар по Харьковскому бронетанковому заводу. Там, как сообщают в Минобороны, противник ремонтировал поврежденные в ходе боев танки. В чем сложность разрушения этого объекта и почему так важно его ликвидировать? Подробности

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    Как победить осенний стресс и вирусы

    Осень – период стресса, который вызван тем, что закончился теплый сезон, а длинные солнечные дни меняются короткими дождливыми и пасмурными днями. Чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким, рассказала газете ВЗГЛЯД эндокринолог Зухра Павлова. Подробности

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    В чем причины огромных потерь ВСУ

    Из каждой сотни мобилизованных в ВСУ в прошлом году в строю осталось 10-20 человек. Такие данные привел полтавский военком. Кроме того, сорваны планы мобилизации, поэтому украинские части остаются без пополнений. К таким результатам привела попытка контрнаступления и «мясные атаки» ВСУ без поддержки бронетехники. В экспертной среде уверены: данные о потерях Украины не являются вбросом и будут учтены российскими военными при освобождении новых территорий. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    • Европа опускает «железный занавес»

      Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе и со стороны Норвегии. Ранее так же поступили Латвия, Литва и Эстония, на очереди Польша. Европа опускает перед Россией «железный занавес». И нужно понимать, что это надолго.

    • Мы скоро попрощаемся с Байденом

      Конгресс США начал процедуру импичмента против президента Джо Байдена в связи с его участием в коррупционных схемах сына. У 80-летнего политика хорошие шансы избежать официального обвинения. Но шансов на то, чтобы остаться президентом после 2025 года, уже не осталось. Это скорее плохая новость и для Дональда Трампа тоже.

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