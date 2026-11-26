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Мишустин назначил Азимова торгпредом в Саудовской Аравии
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Ахмеда Азимова новым торговым представителем страны в Саудовской Аравии.
Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ахмеда Азимова торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Азизова Ахмеда Сахратулаевича торговым представителем Российской Федерации в Королевстве Саудовская Аравия», – говорится в документе.
Другим распоряжением премьер-министр освободил от этой должности Станислава Янковца по его собственной просьбе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель правительства Михаил Мишустин освободил Сергея Аврамова от должности торгового представителя России в Швейцарии.
В сентябре президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Козлова от должности посла в Саудовской Аравии.