При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Новый посол России вручил верительные грамоты главе МИД Сирии
Новый посол России Догадкин вручил верительные грамоты главе МИД Сирии
Назначенный посол России в Сирии Дмитрий Догадкин вручил копии верительных грамот сирийскому министру иностранных дел Асааду аш-Шибани, сообщило российское посольство.
«26 ноября 2026 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике Дмитрий Догадкин вручил копии верительных грамот министру иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Асааду аш-Шибани», – говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития традиционно дружественных российско-сирийских отношений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол России в КНДР вручил верительные грамоты Ким Чен Ыну. В начале ноября новый посол России Горлач передал верительные грамоты в МИД Греции.