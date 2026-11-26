Путин утвердил план создания 200 тыс. рабочих мест в Арктике к 2035 году

Tекст: Вера Басилая

Согласно стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в Арктике, к 2030 году количество рабочих мест в макрорегионе должно увеличиться с нынешних 16,2 тыс. до 110 тысяч, а к 2035 году достигнуть отметки в 200 тысяч. Кроме того, в Арктической зоне ожидается устойчивый рост производительности труда, следует из опубликованного документа.

Стратегия также предполагает значительное повышение средних заработных плат в регионе. Прогнозируется, что этот показатель вырастет со 139,4 тыс. рублей в 2024 году до 235 тыс. рублей к 2030 году, а к 2035 году достигнет 373 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в стратегии развития Арктической зоны России Арктику назвали потенциальным театром военных действий из-за наращивания военного присутствия НАТО.

Согласно документу, к 2036 году качество среды для жизни в опорных населенных пунктах Арктики должно вырасти на 60%.

В прошлом месяце вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о необходимости привлечения около 12 млн человек на российский рынок труда до 2032 года.