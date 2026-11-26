USGS: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики

Tекст: Вера Басилая

Эпицентр подземных толчков находился в 348 км к северу от города Кабо-Сан-Лукас, в котором проживает около 68 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на USGS. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сейсмическое событие магнитудой 5,8 произошло у южных берегов Мексики.

В ночь на четверг специалисты зафиксировали у берегов Курил три сейсмических события, самое сильное из которых произошло в 77 км от Северо-Курильска.

В понедельник МЧС Амурской области сообщило о двух сейсмособытиях магнитудой до 4,9 в Бурейском и Архаринском округах.