При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Землетрясение произошло у западного побережья Мексики
USGS: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики
Вблизи западного побережья Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр подземных толчков находился в 348 км к северу от города Кабо-Сан-Лукас, в котором проживает около 68 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на USGS. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сейсмическое событие магнитудой 5,8 произошло у южных берегов Мексики.
В ночь на четверг специалисты зафиксировали у берегов Курил три сейсмических события, самое сильное из которых произошло в 77 км от Северо-Курильска.
В понедельник МЧС Амурской области сообщило о двух сейсмособытиях магнитудой до 4,9 в Бурейском и Архаринском округах.