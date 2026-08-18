Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у южного побережья Мексики
У берегов мексиканского штата Чьяпас зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
Сейсмическое событие магнитудой 5,8 произошло неподалеку от южных берегов Мексики, очаг залегал на глубине чуть более трех километров.
Подземные толчки зафиксированы вблизи южного побережья Мексики. Эпицентр стихии располагался в 156 км к юго-западу от города Сьюдад-Идальго, расположенного в штате Чьяпас, передает ТАСС.
По данным сейсмологической службы страны, очаг землетрясения находился на глубине 3,2 км. В настоящее время информация о возможных разрушениях или пострадавших не поступала.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации. Угроза возникновения цунами в связи с произошедшим землетрясением не объявлялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля у побережья мексиканского штата Чьяпас произошло землетрясение магнитудой 5,9.
В середине того же месяца сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на юге страны.
В мае из-за землетрясения магнитудой 6,0 у побережья штата Оахака в столице государства сработала сейсмическая тревога.