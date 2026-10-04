Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Два сухогруза и танкер столкнулись у побережья Норвегии
В районе фьорда у норвежского Олесунна столкнулись три судна, экипажи эвакуированы, пострадавших нет.
Два грузовых корабля и нефтяной танкер столкнулись ночью у побережья в районе фьорда рядом с норвежским городом Олесунн, передает ТАСС.
Все три судна получили повреждения, на одном из них образовалась течь. Экипажи были эвакуированы, пострадавших нет. По предварительным данным, экологический ущерб не зафиксирован, профильные службы оценивают возможные последствия.
Корабли следовали из Нидерландов, с Фарерских островов и с территории Норвегии. Длина самого крупного из них составляет порядка 147 метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов».
Французские военно-морские силы задержали танкер Tagor в Атлантическом океане.
У побережья Восточного Йоркшира произошло столкновение танкера Stena Immaculate и контейнеровоза Solong.