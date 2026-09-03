Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
В России пообещали Норвегии зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов»
Депутат Колесник: Россия может ответить зеркально на захват судна «Профессор Молчанов»
Москва попытается решить вопрос с арестом судна «Профессор Молчанов» в дипломатическом и юридическом ключе. Если это не принесет результата, Россия вправе использовать все доступные средства для реагирования на действия Норвегии, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Норвегия арестовала российское судно по иску компании «Нафтогаз».
«Арест судна «Профессор Молчанов» – не что иное как захват. Мы видим, как международные морские нормы права продолжают попираться рядом западных государств», – подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.
Депутат напомнил, что арест корабля был произведен по иску компании «Нафтогаз». «Все подобные заявления и действия украинской стороны носят конъюнктурный характер. Они зачастую не имеют содержательной части и призваны лишь навредить России. Сомневаюсь, что и в данном случае претензии Киева базируются на достаточных юридических основаниях», – заметил собеседник.
Москва попытается решить вопрос в дипломатическом и юридическом ключе, пояснил он. «Если же такие шаги не принесут результата, Россия может ответить Норвегии зеркально», – указал парламентарий. В связи с этим собеседник напомнил про соответствующее заявление президента Владимира Путина, сделанное в августе во время учений Тихоокеанского флота.
Собеседник также отметил, что Россия обеспечивает безопасность своих граждан в любой точке мира. «Моряки в любом случае будут возвращены на родину. Москва вправе использовать все доступные средства для реагирования на решение Осло. И некоторые наши ответы могут очень сильно не понравиться Норвегии», – резюмировал Колесник.
Ранее норвежская полиция по ордеру окружного суда Норд-Тромса и Сеньи арестовала пришвартованное в Баренцбурге российское судно «Профессор Молчанов», сообщает РИА «Новости». Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе пообещал, что экипажу и пассажирам будет оказана помощь в возвращении в Россию.
Арест был произведен на основании иска компании «Нафтогаз». Киев хочет взыскать с России 4,2 млрд долларов по решению суда в Гааге, а также проценты и расходы из-за «захваченных» активов в Крыму.
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал задержание судна нарушением международного права. По его словам, российские юристы будут оспаривать решение суда. Экипаж находится в безопасности, добавил глава ведомства. Моряки выходят на связь, подтвердил Юрий Трутнев, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе.
Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Оно участвует в навигационных и гидрометеорологических экспедициях на Землю Франца Иосифа и круизах, доставляя туристов из Мурманска на Шпицберген.