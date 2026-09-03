Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин призвал создать условия для важнейших экономических инвестиций
Президент России Владимир Путин указал на необходимость формирования благоприятной среды для капиталовложений в приоритетные направления развития страны и призвал бизнес к ответственности.
Глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, передает РИА «Новости».
«Постепенно государство должно создать условия для инвестиций в те направления, которые наиболее важны для развития экономики в целом. Работа идет, уверен, результат будет позитивным», – заявил российский лидер.
Руководство страны стабильно выполняет свои обязательства в рамках совместных проектов, своевременно внося необходимые средства. В связи с этим власти ожидают аналогичной дисциплины от частных компаний по договорам государственно-частного партнерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал создание благоприятных условий для частных инвестиций главной задачей властей.
Глава государства констатировал продолжение притока зарубежного капитала в привлекательные отечественные проекты.
В прошлом году российский лидер поручил разработать прозрачные стандарты финансирования государственно-частного партнерства.