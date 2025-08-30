Трамп допустил проведение саммита России, США и Украины

Трам выразил уверенность, что саммит России, США и Украины состоится

Tекст: Вера Басилая

Дональд Трамп сообщил в интервью порталу The Daily Caller о своей уверенности в проведении саммита с участием России, США и Украины, передает ТАСС. По его словам, трехсторонний формат возможен, однако о встрече Путина и Зеленского он ничего не знает. Трамп отметил, что у него хорошие отношения с российским президентом и высказал надежду на успешное урегулирование конфликта на Украине.

Президент США сравнил ситуацию с конфликтом на Украине с поведением детей, которые не сразу готовы прекратить ссору. Он подчеркнул, что иногда сторонам «нужно еще немного подраться», чтобы прийти к миру, и добавил, что конфликт продолжается уже долгое время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва сохраняет настрой на политико-дипломатическое урегулирование конфликта, но для этого необходима взаимность со стороны Украины. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине в любых форматах, если они будут честными и не будут втягивать США в военные действия Европы. Также он отметил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но российский лидер открыт к ней при наличии повестки.

Ранее Дональд Трамп допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин допускает возможность переговоров с Владимиром Зеленским при условии предварительной подготовки повестки и согласования договоренностей на экспертном уровне.