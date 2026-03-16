Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.
За ночь над Россией уничтожили 145 украинских беспилотников
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 145 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны.
Над Московским регионом поразили 53 дрона, включая 46 аппаратов, летевших на саму Москву, указало ведомство в Max.
Над Брянской областью нейтрализовали 38 БПЛА, над Ярославской – 11, над Калужской – восемь, над Смоленской – семь, над Ростовской – шесть.
Также пять дронов уничтожили над Ульяновской областью, четыре – над Тверской, по три – над Воронежской и Костромской областями. Также три дрона поразили над Крымом. Над Волгоградской областью уничтожили два БПЛА.
Над Кубанью и Саратовской областью поразили по одному беспилотнику.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник над Ульяновской областью перехватили пять украинских БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 12 дронов, летевших в сторону столицы.