За ночь над Россией уничтожили 145 украинских беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Над Московским регионом поразили 53 дрона, включая 46 аппаратов, летевших на саму Москву, указало ведомство в Max.

Над Брянской областью нейтрализовали 38 БПЛА, над Ярославской – 11, над Калужской – восемь, над Смоленской – семь, над Ростовской – шесть.

Также пять дронов уничтожили над Ульяновской областью, четыре – над Тверской, по три – над Воронежской и Костромской областями. Также три дрона поразили над Крымом. Над Волгоградской областью уничтожили два БПЛА.

Над Кубанью и Саратовской областью поразили по одному беспилотнику.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник над Ульяновской областью перехватили пять украинских БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 12 дронов, летевших в сторону столицы.