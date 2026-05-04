Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.