Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.0 комментариев
Главу «РСТ-генподряд» Золотарева арестовали по делу о хищении 545 млн рублей
Суд в Омске арестовал руководителя строительной компании «РСТ-генподряд» Дмитрия Золотарева по подозрению в крупном мошенничестве при реконструкции объектов космического центра имени Хруничева, сообщили в региональной пресс-службе судов.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для Золотарева, передает «Коммерсантъ».
Бизнесмена обвиняют в хищении 545 млн рублей у Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.
Следствие полагает, что предприниматель вместе с неустановленными сообщниками похитил средства при выполнении государственного контракта. Договор предполагал реконструкцию и техническое перевооружение корпусов для серийного производства ракет-носителей «Ангара» на омской промышленной площадке ПО «Полет».
По материалам дела, Золотарев передал в московское управление Федерального казначейства фиктивные документы. В них была указана завышенная стоимость мостовых кранов, якобы приобретенных у подконтрольных ему организаций. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд заочно приговорил бывшего гендиректора Центра имени Хруничева Андрея Калиновского к семи годам колонии.