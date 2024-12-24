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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германии предстоят самые грязные выборы в истории

    Предстоящая в Германии избирательная кампания будет ожесточенной. Личные нападки и популистские обещания уже давно вытеснили фактическую политику, а раскол между партиями глубок, как никогда. Вопрос в том, как долго немцы будут терпеть этот политический театр.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    В истории с пытками и «распятием» за провинности в одной из бригад ВСУ, как в капле воды, отражается всё, что происходит с украинским обществом. Но самое главное – узнаём семена садизма и злобы, шакальего самодовольства, которое повсюду сеет украинская власть.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.

    5 комментариев
    24 декабря 2024, 11:12 • Новости дня

    Киев поддержал сокращение помощи украинским беженцам в ЕС

    Киев призвал ЕС сократить помощь беженцам для их возвращения на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    В связи с демографическими проблемами Киев поддерживает сокращение помощи от стран ЕС, чтобы стимулировать возвращение на Украину от 6 до 10 млн граждан, оставшихся за границей после начала конфликта, пишет El Pais.

    Киев выразил поддержку предложению сократить помощь украинским беженцам в странах Евросоюза, сообщает испанская газета El Pais. Это мера рассматривается как способ давления на беженцев, чтобы они вернулись на родину, отмечает ТАСС.

    Из-за конфликта Украину покинули миллионы граждан, и власти страны намерены решить эту демографическую проблему. На данный момент, по информации El Pais, от 6 до 10 млн украинцев продолжают оставаться за границей. Киев изучает различные варианты решения проблемы, в том числе поддерживает сокращение помощи беженцам и ограничение доступа к консульским услугам для мужчин призывного возраста.

    Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года Украину покинули почти 10 млн человек. Среди стран Евросоюза лидерами по приему украинских беженцев стали Германия и Польша, принявшие около 2,3 млн украинцев.

    Замглавы польского МВД Мачей Дущик ранее заявил, что Польша в ходе своего председательства в ЕС планирует в марте начать обсуждение с государствами ЕС вопросов, касающихся пребывания украинских беженцев после установленного Брюсселем срока – марта 2026 года.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о сокращении с 1 марта 2025 года финансовой поддержки беженцам с Украины, что уменьшит период помощи на оплату жилья с 120 до 60 дней.

    Украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, могут остаться без базовой помощи с января, включая жилье и медуслуги, согласно плану координационного совета земель и республики.

    Между тем министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист с Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    23 декабря 2024, 22:23 • Новости дня
    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине

    Келлог рассказал о цели Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Келлог рассказал, каким Трамп видит урегулирование конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог рассказал, каким избранный президент США хочет видеть мир между Россией и Украиной.

    В эфире Fox Business Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной. Однако детали Келлог раскрывать отказался.

    Напомним, Келлог заявил, что Россия и Украина, по его мнению, готовы к переговорам о завершении конфликта. По данным СМИ, Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. Сам Трамп заявил, что хочет начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинскими представителями с целью урегулирования конфликта на Украине.

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    23 декабря 2024, 18:24 • Новости дня
    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо

    Ушаков: Путин и Фицо обсудили ситуацию на Украине

    В Кремле привели подробности встречи Путина и Фицо
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уделили особое внимание ситуации вокруг Украины, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Лидеры уделили серьезное внимание энергетическим вопросам и различным инициативам по ситуации на Украине, сообщил Ушаков, передает ТАСС.

    «Серьезно затрагивали тему энергетики. Также лидеры достаточно глубоко обсудили складывающуюся ситуацию вокруг Украины, различные инициативы на этот счет», – сказал он.

    Ушаков отметил, что обе стороны остались довольны итогами переговоров.

    Накануне премьер Словакии Фицо приехал в Кремль. Фицо заявил, что совершил визит в Москву в ответ на заявление Зеленского о прекращении транзита газа. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

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    23 декабря 2024, 20:05 • Видео
    Фицо в Москве и новая истерика Зеленского

    Владимир Зеленский потребовал от спецслужб Словаки проверить деятельность премьера этой страны Роберта Фицо. Повод – визит словацкого политика в Москву и его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это уже вторая истерика Зеленского из-за словаков в последние дни, а дальше будет только хуже.

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    23 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре

    Эксперт связал поставку Украине танков Leopard с подготовкой новой авантюры ВСУ

    Эксперт: Поставка Германией танков Leopard указывает на подготовку ВСУ к новой авантюре
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Поставленные Германией танки Leopard 1A5 будут выведены в резерв, чтобы затем принять участие в очередной авантюре ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Роман Шкурлатов. Ранее правительство Германии обновило список поставленных ВСУ вооружений, в который вошли 15 танков Leopard 1A5 и 30 бронетранспортеров.

    «Насколько известно, ВСУ уже подготовили к наступлению две бригады, обученные на Западе. Однако пока их держат в резерве, равно как и некоторое количество западной техники. На этом фоне можно предположить, что и поставленные сейчас танки тоже бросят в очередную авантюру», – сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

    По мнению эксперта, всю полученную технику ВСУ пока будут придерживать для формирования ударного кулака. «Наступление нужно Зеленскому. Так противник попытается получить более выгодную переговорную позицию. Не исключаю, что в их планах оккупация каких-то наших территорий, дабы в дальнейшем использовать их для торга. Тем более что на Украине понимают – мир в любом случае неизбежен. Трамп взял курс на мир, и он дожмет киевские власти», – заключил Шкурлатов.

    Ранее правительство Германии обновило список вооружений, отправленных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1.

    В перечень также вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR.

    Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus. Рютте подчеркнул, что Германия является второй после США по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Берлину за такую поддержку.

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    24 декабря 2024, 01:44 • Новости дня
    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk пролетел над семью странами и приблизился к границе с Россией

    Американский беспилотник Global Hawk приблизился к границе с Россией
    @ U.S. Air Force/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский беспилотник Global Hawk совершил продолжительный полет, во время которого облетел семь стран, включая Польшу и Литву, и приблизился к российским границам, сообщает RMF FM.

    Дрон стартовал с военной базы Сигонелла на Сицилии и провел в воздухе более 17 часов. Он пролетел над Грецией и Болгарией, а затем повернул на север над Румынией, после чего проследовал через Венгрию и Словакию, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанция RMF FM.

    В польское воздушное пространство Global Hawk вошел в районе Подкарпатья и направился вдоль восточной границы страны. Затем он пересек Сувалкский перешеек, находясь вблизи границы с Россией, и в течение двух часов находился в небе над Литвой.

    Возврат беспилотника на базу в Италии прошел практически по тому же маршруту с отклонением в сторону Труймяста в районе Гданьска, Гдыни и Сопота.

    Подобные дроны ранее неоднократно использовались для разведки перед нанесением Украиной массированных ударов по российской территории, в том числе с использованием ракет западного производства, таких как ATACMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для атаки использовались шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    В ответ на действия киевского режима, поддерживаемые западными кураторами, Россия утром в пятницу нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности по киевским объектам, включая пункт управления СБУ и конструкторское бюро «Луч».

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    23 декабря 2024, 13:33 • Новости дня
    В Киеве прогремел взрыв

    В Киеве прогремел взрыв, в городе объявили воздушную тревогу

    В Киеве прогремел взрыв
    @ Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Киеве прогремел взрыв, ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

    В Киеве прогремел взрыв, сообщает «Зеркало недели». Подробности о случившемся не разглашаются, но известно, что перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

    Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, сирены также звучат в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    Ранее воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях. Продолжительность тревоги в этих регионах составила шесть минут.

    Ранее на окраине Житомира на Украине раздался сильный взрыв около бронетанкового завода в поселке городского типа Новогуйвинское.

    Накануне российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО.

    Власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу Украины.

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    23 декабря 2024, 17:36 • Новости дня
    СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ

    СМИ: Регулярные избиения солдат стали обычной практикой в ВСУ

    СМИ рассказали о регулярных избиениях солдат ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ВСУ к пьющим солдатам стали регулярно применяются физические меры и даже уничтожение, если штрафы и гауптвахта не помогают, пишут СМИ.

    Как отметили собеседники издания Нromadske, если уговоры неэффективны, бойца ВСУ передают военной службе правопорядка, где ему может быть назначено финансовое наказание до 100 тыс. гривен, а также гауптвахта. Издание отмечает, что и такие меры не всегда приводят к желаемым результатам, передает РИА «Новости».

    Тогда командование прибегает к физическому воздействию на нарушителей дисциплины, что в последнее время происходит достаточно часто. В статье также упоминается об Уставе внутренней службы ВСУ, который допускает применение физической силы и оружия против бойцов в случае угрозы их действий сослуживцам.

    По словам одного из источников, некоторые случаи подобного применения силы остаются неафишированными и иногда доходят до крайних мер, вплоть до уничтожения бойцов, представляющих серьезную угрозу. Это происходит в ситуациях, когда пьяный солдат берет оружие и угрожает жизням своих товарищей.

    Ранее украинские СМИ писали, что в 211-й бригаде вооруженных сил Украины, которая занимается инженерными работами, процветает практика физического насилия и вымогательства по отношению к военным со стороны командиров, одного из военных даже распяли.

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    24 декабря 2024, 02:22 • Новости дня
    Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой
    Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине ведется разработка ракеты «Трембита», которая смогла бы долететь до Москвы, пишет Economist.

    Как пишет Economist, Украина пытается возродить свою ракетную промышленность в условиях неопределенности с иностранной помощью. По данным издания, разрабатывается более десяти разных проектов ракет. Одним из них является ракета «Трембита», базовая модификация которой должна достигать скорости до 400 км/ч и дальности полета 200 км.

    «Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы», – пишет журнал. Издание отмечает, что серийное производство этих ракет может начаться после завершения полевых испытаний, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный чиновник СБУ заявил журналу, что для производства ракет в необходимых количествах и с нужными характеристиками, которые «могли бы серьезно угрожать России», потребуется не менее года. Как указывает издание, к этому времени «многое может измениться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине проходят испытания четырех видов ракет собственного производства. В августе Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600-700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях.

    Военный аналитик Вячеслав Смоленко выразил сомнение в возможности украинской ракеты-дрона «Паляниця» преодолеть 1,5 тыс. км, указав на несоответствие заявленных характеристик ракетным параметрам.

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    23 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Чехия нарастила импорт российского газа более чем в шесть раз

    ТАСР сообщило о росте поставок российского газа в Чехию более чем в шесть раз в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Чехия в январе–октябре 2024 года увеличила импорт российского газа в 6,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув объема в 915,9 тыс. тонн, сообщило словацкое агентство ТАСР со ссылкой на главного экономиста чешского Trinity Bank Лукаша Кованду.

    За этот период Чехия импортировала 915,9 тыс. тонн газа из России, тогда как за аналогичный период 2023 года объем поставок составлял 145,6 тыс. тонн, передает РИА «Новости» со ссылкой на ТАСР.

    Указывается, что Россия вместе с Норвегией является крупнейшим поставщиком природного газа в Чехию. Однако импорт из Норвегии в 2024 году сократился почти на 40%, что компенсировалось возросшими поставками из России. Чехия получает российский газ через Словакию, Венгрию и Австрию, не имея прямых контактов с Газпромом.

    Эксперт предупредил о возможных проблемах с доступностью российского газа для Чехии в связи с планируемым прекращением транзита через Украину с 1 января 2025 года. «Эту ситуацию сейчас пытается переломить прежде всего Словакия. Однако пока неясно, удалось ли премьеру Фицо вчера в Кремле найти решение, которое позволило бы поставлять российский газ через Украину и в будущем году», – добавил Кованда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. «Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям», – сказал Путин.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с транзитом газа через Украину. Киев заявил, что дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Данная идея возмутила Фицо: «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» По его словам, последствия остановки транзита отрицательно скажутся на всем Евросоюзе и приведут к удорожанию газа.

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    24 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Киеву запретили критиковать Трампа

    Республиканская партия США велела киевским властям не критиковать заявления Трампа по Украине

    Киеву запретили критиковать Трампа
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Республиканской партии США попросили украинское руководство не комментировать высказывания избранного президента США Дональда Трампа по Украине, сообщил источник, близкий к офису Владимира Зеленского.

    Источник украинских СМИ сообщил, что руководству страны было предписано «не злить Трампа и вообще не обращать внимания на то, что он сейчас говорит», передает РИА «Новости».

    «Сказали, что большие люди из Республиканской партии все правильно порешают, и для Украины ничего не изменится», – заявил источник, добавив, что Киеву велели Трампа «не критиковать, а наоборот, рассказывать, как его любят и как он любит» Украину.

    По данным СМИ, американское «глубинное государство» предпринимает шаги для контроля над Трампом, чтобы предотвратить изменения ключевых направлений политики США. В рамках этой стратегии, как предположили СМИ, решено избегать критики Трампа, но «бить по тем из его окружения, кто пытается сбить его с курса, определенного истеблишментом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский прокомментировал стремление Трампа скорее урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Трампу не стоит спешить из-за недостаточной информированности о ситуации. Он выразил уверенность, что по мере получения доступа к полной информации разведывательных и дипломатических служб, диалог станет более продуктивным.

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко сказал, что «произошли изменения в Америке», и они потребуют готовности Украины к переговорам.

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    24 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    Жителя Донецка лишили российского гражданства за попытку контакта с СБУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донецке местного жителя лишили российского гражданства из-за попытки установить контакт с СБУ через социальные сети для содействия в ущербе безопасности России.

    В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что житель Донецка по собственной воле пытался выйти на связь с представителями СБУ через социальные сети с целью оказать содействие в выполнении задач, направленных на подрыв безопасности России, передает ТАСС.

    Сообщается, что благодаря оперативным действиям сотрудников ФСБ мужчине не удалось реализовать свой замысел. Решением управления внутренней миграции МВД по ДНР ему был аннулирован статус гражданина России.

    В штабе подчеркнули, что действия мужчины были пресечены прежде, чем он смог нанести реальный ущерб безопасности страны.

    В сентябре в ДНР задержали жителя Донецка, который по заданию украинских спецслужб следил за машинами российских военных и выступал посредником в передаче вознаграждений за теракты, а в Луганской народной республике задержали местного жителя, которого подозревают в передаче киевскому режиму данных о Российской армии для ракетных ударов.

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    23 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» освобожден населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка нанесла поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад и бригады теробороны около Раздольного, Разлива в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России..

    Потери ВСУ при этом составили до 155 военнослужащих, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и станция РЭБ.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Борщевой и Лебедевки в Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 50 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ возле Копанок, Двуречной, Загрызово, Зеленого Гая в Харьковской области, Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) и Терн в ДНР.

    Они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ при этом составили более 400 военнослужащих, американский бронетранспортер М113 и три 105-мм орудия М119, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Дружковкой, Константиновкой, Часовым Яром, Артемом и Курахово в ДНР. Они также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, два пикапа, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два британских 105-мм орудия L-119, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Дзержинска, Щербиновки, Лысовки, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Новотроицкого в ДНР.

    Отражены 13 контратак ВФУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, машину пехоты, американский бронетранспортер М113, три бронемашины, в том числе американский MaxxPro и две «Казак», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    Днем ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    23 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    На Украине ввели аварийные отключения света в девяти регионах

    Аварийные отключения электроэнергии затронули Киев и восемь областей Украины

    На Украине ввели аварийные отключения света в девяти регионах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начались аварийные отключения света в Киеве и восьми других областях из-за высокого потребления электроэнергии.

    На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые распространились на Киев и восемь областей страны, сообщает «Российская газета».

    Причиной отключений стало высокое потребление электроэнергии, о чем заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко. В своем выступлении он порекомендовал жителям Киева и Днепра воздержаться от использования лифтов и энергоемких устройств.

    Согласно данным «Укрэнерго», отключения затронули Киевскую, Житомирскую, Днепропетровскую, Сумскую, Черниговскую, Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Также под отключения попали районы Донецкой области, подконтрольные Киеву.

    В самой «Укрэнерго» также сообщили о «сложной ситуации в энергосистеме», однако не предоставили дополнительных подробностей. Время завершения аварийных отключений в данный момент неизвестно.

    Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях после повреждения теплоэлектростанций.

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    23 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5

    Германия и Дания поставили Украине 15 танков Leopard 1A5 и запасные части

    Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия и Дания предоставили Украине 15 танков Leopard 1A5 с запасными частями в рамках совместного проекта, а также другие вооружения, включая 30 бронетранспортеров и две зенитные самоходные установки Gepard.

    Как сообщает ТАСС, правительство Германии обновило список вооружений, переданных Украине. В перечень вошли 15 танков Leopard 1A5, переданных совместно с Данией. Помимо танков, Украине были поставлены и запасные части.

    Новый пакет военной помощи также включает 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад, боеприпасы для танков Leopard 2 и Leopard 1, которые поступили из запасов бундесвера и промышленности.

    Кроме танков, Германия передала Украине две зенитные самоходные установки Gepard и запасные части к ним, 65 тыс. боеприпасов для Gepard, а также две радиолокационные станции TRML-4D. Эти поставки являются частью продолжающейся поддержки украинских вооруженных сил со стороны Германии и ее союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит пакет военной помощи на 650 млн евро, который будет включать системы ПВО IRIS-T, танки Leopard-1 и беспилотники, а также зимнюю одежду для украинских военных.

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    23 декабря 2024, 18:07 • Новости дня
    ФРГ передала Украине системы ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot
    ФРГ передала Украине системы ПВО IRIS-T и пусковые установки Patriot
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия обновила перечень вооружений для Украины, добавив две системы ПВО IRIS-T и две пусковые установки Patriot, а также ряд других военных комплектующих.

    В новый список вошли две системы ПВО IRIS-T в вариациях SLS и SLM, а также две пусковые установки Patriot. Об этом стало известно из списка военной помощи украинским вооруженным силам, опубликованного на сайте правительства Германии, передает ТАСС.

    Кроме систем ПВО и пусковых установок, в новый пакет вооружений вошли ракета для IRIS-T SLM и управляемая ракета AIM-9L/I-1 Sidewinder. Также Германия передала Украине самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 с запасными частями и 52 тыс. артснарядов калибра 155 мм.

    Помимо этого, Берлин передал Киеву 30 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 24 разведывательных дрона RQ-35 Heidrun и 14 HORNET XR. Таким образом, Германия продолжает оказывать значительную военную поддержку украинским вооруженным силам.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал расходы Европы и США на Украину «кошмарной суммой».

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    23 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области

    Слюсарь: Российская ПВО сбила восемь дронов в Ростовской области

    В Ростовской области силы ПВО РФ сбили восемь беспилотников, пострадавших нет, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь отметил в своем Telegram-канале, что с девяти вечера системы ПВО и мобильные огневые группы активно отражают нападение. «С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили восемь БПЛА... Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», – написал он.

    По его словам, пострадавших среди местного населения нет, однако продолжается уточнение информации о последствиях атаки на земле. Обстановка остается под контролем, власти региона продолжают следить за развитием событий.

    Напомним, киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа. Власти Татарстана объявляли режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки.

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