Киев поддержал сокращение помощи украинским беженцам в ЕС

Киев призвал ЕС сократить помощь беженцам для их возвращения на Украину

Tекст: Мария Иванова

Киев выразил поддержку предложению сократить помощь украинским беженцам в странах Евросоюза, сообщает испанская газета El Pais. Это мера рассматривается как способ давления на беженцев, чтобы они вернулись на родину, отмечает ТАСС.

Из-за конфликта Украину покинули миллионы граждан, и власти страны намерены решить эту демографическую проблему. На данный момент, по информации El Pais, от 6 до 10 млн украинцев продолжают оставаться за границей. Киев изучает различные варианты решения проблемы, в том числе поддерживает сокращение помощи беженцам и ограничение доступа к консульским услугам для мужчин призывного возраста.

Согласно данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, после 24 февраля 2022 года Украину покинули почти 10 млн человек. Среди стран Евросоюза лидерами по приему украинских беженцев стали Германия и Польша, принявшие около 2,3 млн украинцев.

Замглавы польского МВД Мачей Дущик ранее заявил, что Польша в ходе своего председательства в ЕС планирует в марте начать обсуждение с государствами ЕС вопросов, касающихся пребывания украинских беженцев после установленного Брюсселем срока – марта 2026 года.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

Президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о сокращении с 1 марта 2025 года финансовой поддержки беженцам с Украины, что уменьшит период помощи на оплату жилья с 120 до 60 дней.

Украинские беженцы в Австрии, владеющие автомобилями, могут остаться без базовой помощи с января, включая жилье и медуслуги, согласно плану координационного совета земель и республики.

Между тем министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист с Украины общался с ней на русском языке в Риге.