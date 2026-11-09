География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.9 комментариев
Журнал Forbes назвал 30 лучших работодателей России
Forbes включил 30 компаний в платиновый список лучших работодателей России
В ежегодный рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes вошли 222 российские компании, из которых 30 получили высший, платиновый статус, следует из материалов рейтинга.
Распределение участников происходило не по конкретным местам, а по четырем группам: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Аналогичная система оценки применялась в 2023–2025 годах, передает ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.
В итоговый список включили организации, набравшие максимальные баллы по метрикам ESG: экология, сотрудники и общество, а также корпоративное управление. Внутри каждой категории работодатели расположены в алфавитном порядке.
Высший платиновый статус получили такие крупные игроки рынка, как «Авито», «Алроса», Альфа-банк, «Аэрофлот», ВТБ, Газпромбанк, «Лаборатория Касперского», «Магнит», МТС, «Новатэк», «Норильский никель», «Росатом», «Сбер», Т-Банк, «Яндекс», VK, X5 и другие компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Московский физико-технический институт признали лучшим вузом России по версии Forbes.