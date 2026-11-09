Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
Установки «Акация» уничтожили укрепления ВСУ в Запорожской области
Минобороны: Группировка «Восток» уничтожила укрепления ВСУ в Запорожской области
Министерство обороны сообщило, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Восток» разрушили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в лесополосах Запорожской области.
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» российской группировки войск «Восток» нанесли серию ударов по оборонительным рубежам противника в Запорожской области, передает РИА «Новости».
По информации Министерства обороны, операторы разведывательных беспилотников обнаружили в лесополосах замаскированные блиндажи, долговременные укрытия и огневые точки ВСУ. Эти объекты использовались для размещения украинских военнослужащих и попыток удержания оборонительных рубежей.
Координаты выявленных целей оперативно передали артиллеристам. Точные удары из 152-миллиметровых орудий 2С3 «Акация» привели к полному разрушению перекрытых укрытий и оборудованных позиций. В результате огневого поражения ликвидированы живая сила и запасы боеприпасов противника.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация опорных пунктов позволила существенно ослабить оборону ВСУ. Это создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Восток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник операторы беспилотников российской группировки войск «Восток» сорвали попытки контратак подразделений украинской армии в Запорожской области.
В воскресенье российские артиллеристы поразили скрытые пункты управления беспилотниками ВСУ.
В субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении опорных пунктов противника расчетами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С».