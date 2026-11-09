Минобороны: Группировка «Восток» уничтожила укрепления ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» российской группировки войск «Восток» нанесли серию ударов по оборонительным рубежам противника в Запорожской области, передает РИА «Новости».

По информации Министерства обороны, операторы разведывательных беспилотников обнаружили в лесополосах замаскированные блиндажи, долговременные укрытия и огневые точки ВСУ. Эти объекты использовались для размещения украинских военнослужащих и попыток удержания оборонительных рубежей.

Координаты выявленных целей оперативно передали артиллеристам. Точные удары из 152-миллиметровых орудий 2С3 «Акация» привели к полному разрушению перекрытых укрытий и оборудованных позиций. В результате огневого поражения ликвидированы живая сила и запасы боеприпасов противника.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ликвидация опорных пунктов позволила существенно ослабить оборону ВСУ. Это создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Восток».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник операторы беспилотников российской группировки войск «Восток» сорвали попытки контратак подразделений украинской армии в Запорожской области.

В воскресенье российские артиллеристы поразили скрытые пункты управления беспилотниками ВСУ.

В субботу Министерство обороны сообщило об уничтожении опорных пунктов противника расчетами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С».