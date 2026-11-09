Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.5 комментариев
В портах из-за санкций США застряли 7 тыс. контейнеров с грузами для Кубы
Санкции США заблокировали доставку 7 тыс. контейнеров с грузом для Кубы
Порядка 7 тыс. контейнеров с грузами для Кубы остаются в портах по всему миру из-за отказа судоходных компаний доставлять их на остров из-за боязни американских санкций, сообщил постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман.
«У нас около 7 тыс. контейнеров по всему миру, которые ждут, когда какая-нибудь судоходная компания доставит их на Кубу. Никто не хочет этого делать. Компании опасаются санкций из-за вторичных ограничений, которые США ввели с мая 2026 года», – цитирует Гусмана ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что американские санкции наносят серьезный урон кубинскому населению. По его словам, из-за нехватки электричества и медицинских материалов гибнут люди, в том числе дети. Гусман также указал на гуманитарные последствия ограничений на поставки нефти, которые затрагивают все сферы жизни кубинцев.
Гавана рассматривает политику США как неоправданное давление на мирное население. Дипломат добавил, что никакие разногласия не могут оправдать коллективное наказание кубинского народа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу профильный комитет Госдумы внес проект обращения к Генеральной Ассамблее ООН с призывом прекратить экономическую блокаду Кубы.
В четверг США добавили в санкционные списки 47 организаций, семь физических лиц и два нефтяных танкера.
В прошлом месяце глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья назвал блокаду со стороны США угрозой жизни кубинцев.