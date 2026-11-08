  • Новость часаНа Украине раскрыли полный состав делегации Киева на переговорах в Абу-Даби
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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    Вертолеты Ми-28НМ вооружили крылатыми ракетами
    Песков указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    ВС России поразили электроподстанцию под Днепропетровском
    Украина назвала состав делегации на переговоры в Абу-Даби
    Париж заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Алиев назвал победу в войне в Карабахе символом справедливости
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 22:58 • Новости дня

    В Подмосковье закрыли все автозаправки сети «Трасса»

    Лизинговая компания начала изъятие 57 АЗС сети «Трасса»

    Tекст: Катерина Туманова

    Деятельность всех автозаправочных станций бренда «Трасса» в Московской области приостановлена, а владельцу сети грозит процедура банкротства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.

    В Московской области прекратили работу 53 автозаправочные станции ПАО «ЕвроТранс» под брендом «Трасса». Владелец имущества «Газпромбанк лизинг» осуществляет изъятие 57 заправок, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.

    «Из 53 автозаправочных станций ПАО «ЕвроТранс» бренда «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – заявили в ведомстве. Там добавили, что 40 объектов уже опечатаны, а оставшиеся 17 изымут до конца недели. Компании грозит процедура банкротства.

    В пресс-службе уточнили, что 53 автозаправки находятся в Московской области, еще четыре – в субъектах России.

    Финансовые трудности у топливного оператора начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве компании из-за неисполнения обязательств. В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности этого требования. Позднее Альфа-банк, «Цифра банк» и «Солид банк» направили иски о взыскании с оператора около 213 млн рублей.

    Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров. Им вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на бензин и дизельное топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга.

    Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве топливного оператора. Летом антимонопольное ведомство заподозрило компанию в необоснованном завышении стоимости топлива на заправках Московского региона.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 14:55 • Новости дня
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    Кремль указал на тупиковую ситуацию с допуском российских хоккеистов к турнирам
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал непредвиденной и тупиковой ситуацию, сложившуюся после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских хоккеистов к международным турнирам.

    Песков прокомментировал журналисту программы Павлу Зарубину решение CAS о допуске российских хоккеистов к международным турнирам, передают «Вести».

    «Непредвиденная ситуация, ситуация достаточно пока тупиковая», – заявил представитель Кремля.

    По его словам, об этом говорит и сама Международная федерация хоккея. Он отметил, что пока никто не знает, что делать, но очевидно, что нужно продолжать терпеливо работать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу адвокат Дмитрий Аграновский назвал саботажем затягивание Международной федерацией хоккея исполнения решения CAS в пользу России.

    В четверг Спортивный арбитражный суд счел необоснованным отстранение российских хоккеистов от турниров.

    В среду Минспорт Словакии поприветствовал возвращение российских спортсменов.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    8 ноября 2026, 08:37 • Новости дня
    Долгожительница из США назвала русские корни причиной долголетия

    Американская долгожительница объяснила свое 103-летие русскими корнями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, которой в ноябре исполнилось 103 года, заявила, что дожила до этого возраста благодаря русским корням.

    Родители Бейли, Мария и Павел Никоненко, были среди первых 526 русских, прибывших в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в июле 1923 года, передает РИА «Новости».

    «Знаете, интересно то, что я и не думала, что проживу такую долгую жизнь. Но в 2009 году я встретилась с родственницей моей матери в Петербурге, и она показала мне фото ее отца, который прожил до 103 лет. Так что в этом плане мои корни идут от моей русской родни», – заявила Бейли.

    Она также рассказала, что прожила достойную жизнь и преодолевала трудности благодаря вере в бога. Бейли назвала возможность дожить до 103 лет божьим даром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее старейшей представительнице русской диаспоры в США Евгении Бейли исполнилось 103 года.

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    8 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Россия увеличила закупку американского маргарина в 41 раз

    Импорт маргарина из США в Россию в сентябре вырос в 41 раз

    Tекст: Денис Тельманов

    В сентябре текущего года объем поставок маргарина из Соединенных Штатов на российский рынок достиг 184,7 тыс. долларов, что стало максимальным значением с 2001 года.

    В сентябре объем экспорта американского маргарина и спредов в Россию составил 184,7 тыс. долларов. Этот показатель стал рекордным как минимум с 2001 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американской таможни.

    В годовом выражении поставки увеличились в 41 раз. В сентябре прошлого года они составляли всего 4,5 тыс. долларов. В июле и августе поставки отсутствовали, а в июне равнялись 102,8 тыс. долларов.

    За первые три квартала суммарный экспорт американского маргарина в Россию достиг 380,4 тыс. долларов по сравнению с 30,2 тыс. долларов за аналогичный период прошлого года.

    Всего за сентябрь Соединенные Штаты поставили маргарин на мировой рынок на сумму 39,3 млн долларов. Главными покупателями выступили Канада, Мексика, Нидерланды, Куба и Ирландия. За три квартала общие мировые поставки составили 305,8 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член Палаты представителей Конгресса США Джейми Раскин сообщил об ответственности нефтяных компаний за импорт российского дизельного топлива.

    В августе Комиссия по международной торговле США начала процедуру пересмотра пошлин на импорт стальных труб из России.

    В мае Соединенные Штаты импортировали из России удобрения на рекордные 243,9 млн долларов.

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    8 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    МВД Грузии выслало свыше 100 россиян в третьем квартале

    Грузия выдворила 109 россиян с июля по сентябрь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД Грузии с июля по сентябрь депортировало 109 нелегальных мигрантов из России, что в полтора раза больше показателя за весь 2025 год.

    В третьем квартале из страны было выдворено 1 134 иностранца, из них 109 – граждане России, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД Грузии.

    За весь 2025 год власти Грузии депортировали 1 311 нелегальных мигрантов, в том числе 73 россиянина.

    Больше всего в третьем квартале было выдворено граждан Турции – 306 человек. Всего за три квартала за нарушение миграционного законодательства страну покинули 3 170 иностранцев, включая 791 гражданина Турции, 306 граждан Индии, 274 гражданина Ирана и 254 гражданина России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Единый реестр иностранцев заработал в Грузии для учета иностранных граждан и их трудового положения.

    Также Грузия выслала более 1,3 тыс. нелегалов, включая граждан России.

    Кроме того, Грузия выслала 37 граждан разных стран за нарушения правил пребывания.

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    8 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Марочко сообщил об усилении контратак ВСУ в Сумской области

    Марочко: ВСУ усилили контратаки у трех сел в Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) на минувшей неделе активизировали контратаки у населенных пунктов Хотень, Могрица и Юнаковка в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник начал активно контратаковать в районах Хотени, Юнаковки и Могрицы», – передает ТАСС слова Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие успешно удерживают занятые позиции и рубежи на этом направлении.

    «После того как противник выдохнется, мы продолжим формировать буферную зону на данном участке», – добавил эксперт.

    Ранее Марочко сообщал, что на сумском направлении ведутся активные боевые действия, а Вооруженные силы России развивают успех в районе Могрицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Марочко заявил об увеличении числа контратак украинской армии по всей линии фронта с привлечением иностранных наемников и резервов. В прошлом месяце он сообщил о переброске наименее подготовленных отрядов ВСУ на сумское направление. В августе военный эксперт сообщил о закреплении российских войск на границе двух стратегически важных сел в Сумской области.

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    8 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Индонезийский султан заявил о сходстве культур России и Индонезии

    Султан Банджара назвал культурное многообразие общей чертой России и Индонезии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Султан индонезийского султаната Банджар Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджари выразил глубокий интерес к российскому культурному ландшафту и назвал национальное и религиозное многообразие объединяющим фактором для двух стран.

    Традиционно мусульманские народы России веками сохраняют и чтят свои исламские традиции, оставаясь при этом неотъемлемой частью единого многонационального государства, передает РИА «Новости».

    «Мне интересно, как российская культура может быть такой разной», – сообщил Аль-Банджари.

    По его словам, национальное и религиозное многообразие сближает Россию и Индонезию, где бок о бок живут сотни этносов и представители разных вероисповеданий. Он подчеркнул, что, несмотря на различие культур, народы остаются едиными, и в этом заключается сходство с Россией.

    Султанат Банджар возник в начале XVI века на юге индонезийского острова Калимантан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу султан Банджара Чеви Юсуф Иснендар Аль-Банджар выступил за развитие культурного сотрудничества с Россией.

    Ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку.

    Министр обороны республики Шафри Шамсуддин заявил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.

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    8 ноября 2026, 00:44 • Новости дня
    Словацкий евродепутат поблагодарил русских за освобождение от фашизма

    Словацкий евродепутат Блаха поблагодарил русских за освобождение от фашизма

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента от Словакии, зампред крупнейшей партии правящей коалиции республики Любош Блаха поблагодарил русских за освобождение от фашизма во время Второй мировой войны.

    «Это были прежде всего русские, кто освободил нас от фашизма во время Второй мировой войны, – сказал Блаха на митинге в городе Кошице. – Мы должны напоминать этот факт детям, потому что этот факт как будто забывается», – передает ТАСС.

    Евродепутат призвал к бережному отношению к исторической памяти. В связи с этим он напомнил, что для словаков героями-освободителями являются русские, такие полководцы, как маршал Советского Союза Иван Конев.

    «Скажем им спасибо, – подчеркнул политик. – Словаков никогда не заставят ненавидеть русских».

    Митинг в Кошице прошел под лозунгом «Словакия хочет мира!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова оказалась внесена в базу данных украинского портала «Миротворец».

    В сентябре Блаха назвал Владимира Зеленского диктатором из-за ограничений в отношении бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. В августе политик раскритиковал Зеленского за отказ назначить выборы на Украине.

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    8 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Марочко назвал операцию НАБУ переделом доходов от украинских кол-центров

    Эксперт Марочко заявил о контроле офиса Зеленского над кол-центрами

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что операция Национального антикоррупционного бюро Украины никак не решит проблему незаконных кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    «Операция «Карфаген" абсолютно никак не решит проблему с незаконными украинскими кол-центрами», – заявил Марочко, передает ТАСС.

    По словам эксперта, под видом борьбы с преступностью происходит перераспределение финансовых потоков, а на место неугодных силовиков придут новые. Он подчеркнул, что деятельность телефонных мошенников выстроена по принципу финансовой пирамиды, верхушка которой ведет в офис Владимира Зеленского.

    На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины провело более 70 обысков в судах, полиции, прокуратуре и пунктах обмена валют.

    Ведомство объявило о разоблачении преступной организации, которая при поддержке высокопоставленных сотрудников спецслужб занималась мошенническими кол-центрами и продажей наркотиков. После этого Служба безопасности Украины уволила двух руководителей.

    Издание «Страна» отметило, что действия антикоррупционного бюро направлены на ослабление контроля Зеленского над силовыми структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины генерала Сергея Дуку арестовали по делу о мошеннических кол-центрах и наркоторговле.

    В четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины выдвинуло обвинения против нескольких высокопоставленных представителей спецслужбы и полиции страны. В среду ведомство сообщило о выявлении 52 мошеннических кол-центров со штатом около 2,7 тыс. человек.

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    8 ноября 2026, 06:18 • Новости дня
    Посол России Мелик-Багдасаров обсудил сотрудничество с главой МИД Венесуэлы

    Посол России Мелик-Багдасаров и глава МИД Венесуэлы обсудили сотрудничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров и новый министр иностранных дел республики Оливер Бланко обсудили дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

    В Каракасе состоялась встреча дипломатов двух стран, посвященная расширению взаимодействия, передает ТАСС.

    «В ходе встречи стороны рассмотрели ключевые вопросы общей повестки дня, нацеленной на дальнейшее укрепление сотрудничества и взаимного уважения между двумя странами», – указал Мелик-Багдасаров.

    Дипломат подтвердил главе ведомства заинтересованность Москвы в сохранении преемственности конструктивного политического диалога и развитии традиционно дружественных отношений.

    Мелик-Багдасаров также поздравил Бланко с недавним назначением на пост и выразил благодарность за готовность провести переговоры в условиях крайне насыщенного графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров сообщил о передаче гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Каракаса.

    Дипломат сообщил о срочной эвакуации российского посольства из-за мощных подземных толчков. Весной МИД России выступил за создание безопасных морских коридоров для Кубы и Венесуэлы.

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    8 ноября 2026, 22:27 • Новости дня
    Посол Копыркин заявил о выгоде железнодорожной концессии для Армении

    Посол России в Ереване назвал выгодными условия ж/д концессии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что российская концессия на армянские железные дороги составлена на беспрецедентно благоприятных условиях для Еревана.

    «Я присутствовал на встречах руководителей наших крупных организаций с премьер-министром. Очень конструктивное и деловое, на мой взгляд, обсуждение, причем очень конкретное», – заявил Копыркин ТАСС.

    По его словам, российская сторона демонстрирует полную готовность к взаимодействию с учетом интересов и потребностей Армении в сфере транспорта и атомной энергетики.

    Дипломат добавил, что предметная работа над планом развития армянских железных дорог, который должен быть представлен в трехмесячный срок, уже идет.

    В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Москве продать концессию на железные дороги республики одному из дружественных государств, назвав среди вариантов Казахстан, ОАЭ и Катар.

    В апреле вице-премьер России Алексей Оверчук предупредил о серьезных последствиях такого шага, отметив отсутствие объективных причин для продажи концессии компании «Южно-Кавказская железная дорога».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, октябре Пашинян подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией «Южно-Кавказской железной дороги».

    Летом МИД России призвал Ереван обсуждать вопрос железнодорожной концессии за столом переговоров. Пашинян обратился к Москве с просьбой передать право концессионного управления железной дорогой третьей стране.

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    8 ноября 2026, 22:20 • Новости дня
    Россиянка Белых завоевала золото в фехтовании на юношеской Олимпиаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в сенегальском Дакаре.

    В финале 15-летняя Белых победила Сару Амр Хосни из Египта со счетом 15:8, передает РИА «Новости».

    Юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября 2026 года. Россию на соревнованиях представляют 13 спортсменов в девяти видах спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Ангелина Новолодская завоевала золотую медаль в соревнованиях по велоспорту на шоссе в рамках юниорских летних Олимпийских игр в Дакаре.

    В пятницу пловец Богдан Торопкин стал чемпионом летних юношеских Олимпийских игр. В среду Серафима Фокина стала победительницей финального заплыва на дистанции 50 метров на юношеских Олимпийских играх.

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    8 ноября 2026, 23:10 • Новости дня
    «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» и вернулся на первое место в РПЛ

    «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 14-го тура РПЛ

    Tекст: Катерина Туманова

    Петербургский футбольный клуб «Зенит» завершил матч 14-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» вничью и возглавил турнирную таблицу.

    Встреча в Петербурге завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голами отличились Дуглас Сантос на 15-й минуте и Луис Энрике на 59-й минуте, передает РИА «Новости».

    На 53-й минуте матча защитник петербургской команды Кевин Андраде срезал мяч в собственные ворота. У гостей окончательный счет установил Иван Комаров, забив мяч на 83-й минуте.

    По итогам игры «Зенит» набрал 31 очко и вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, опередив московское «Динамо» по дополнительным показателям.

    «Ростов» заработал 19 баллов и поднялся на шестое место.

    В следующем туре «Зенит» 21 ноября сыграет на выезде с казанским «Рубином». Днем ранее ростовчане примут на своем поле самарские «Крылья Советов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» и вышел на первое место в турнирной таблице. В сентябре петербуржцы обыграли калининградскую «Балтику» в матче девятого тура чемпионата России.

    При этом летом московский «Спартак» уверенно победил «Зенит» в пятом туре Российской премьер-лиги.

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    8 ноября 2026, 23:42 • Новости дня
    Венгрия обсудила с Румынией поставки черноморского газа вместо российского

    Венгрия и Румыния обсудили закупки черноморского газа взамен российского

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань сообщил об обсуждении с Румынией поставок газа из Черноморского региона на фоне планов Будапешта отказаться от российских энергоресурсов к осени 2027 года.

    Будапешт и Бухарест ведут переговоры о диверсификации поставок природного газа и интеграции энергосистем за счет новых каналов закупок, передает РИА «Новости».

    «Мне было приятно встретиться с новым румынским министром энергетики, с которым мы обсудили те шаги, которые нам нужно предпринять, чтобы Венгрия также могла активно играть роль в закупке газа, добываемого в Черном море, и в его доставке в наш регион», – заявил Капитань в видеосообщении в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Он добавил, что на встрече обсуждались возможности диверсификации за счет расширения сотрудничества с румынской и хорватской сторонами.

    Посол России в Венгрии Евгений Станиславов ранее подчеркнул, что Москва уважает право Будапешта определять энергетическую политику. При этом он выразил надежду на то, что Венгрия будет руководствоваться национальными интересами, а не политизированными установками Брюсселя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Дмитрий Любинский назвал отказ Венгрии от российских энергоресурсов выстрелом себе в ногу.

    В среду глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила о планах отказаться от энергоносителей из России осенью 2027 года.

    В сентябре Иштван Капитань рассказал о готовности нового правительства Венгрии отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    8 ноября 2026, 23:55 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета Белгородской области

    В Белгородской области четыре муниципалитета оказались под ударом БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атак беспилотников ВСУ на четыре муниципалитета Белгородской области повреждены частные дома и транспортные средства, пострадавших нет, сообщил в Max-канале оперативный штаб региона.

    «Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», – сообщает оперативный штаб региона.

    В Шебекинском округе в селах Новая Таволжанка и Ржевка дроны повредили два легковых автомобиля и два частных дома, у которых выбиты стекла.

    В Грайворонском округе под удары попали Грайворон, села Доброе и Ивановская Лисица, а также поселок Хотмыжск. В этих населенных пунктах повреждены три частных дома, гараж и легковой автомобиль.

    Кроме того, в Борисовском округе в селе Беленькое из-за ударов беспилотников повреждены три грузовых автомобиля.

    В Белгородском районе в селе Черемошное FPV-дрон ударил по частному дому, в результате чего повреждены остекление и фасад здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Шебекинском округе Белгородской области местный житель получил ранения в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль. Во вторник в нескольких районах региона получили повреждения жилые дома, автомобили и здания.

    До этого в Шебекино мирный житель пострадал при ударе дрона по легковой машине.

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