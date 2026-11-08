Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
В Подмосковье закрыли все автозаправки сети «Трасса»
Лизинговая компания начала изъятие 57 АЗС сети «Трасса»
Деятельность всех автозаправочных станций бренда «Трасса» в Московской области приостановлена, а владельцу сети грозит процедура банкротства, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Подмосковья.
В Московской области прекратили работу 53 автозаправочные станции ПАО «ЕвроТранс» под брендом «Трасса». Владелец имущества «Газпромбанк лизинг» осуществляет изъятие 57 заправок, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики региона.
«Из 53 автозаправочных станций ПАО «ЕвроТранс» бренда «Трасса» не функционируют все 53 АЗС», – заявили в ведомстве. Там добавили, что 40 объектов уже опечатаны, а оставшиеся 17 изымут до конца недели. Компании грозит процедура банкротства.
В пресс-службе уточнили, что 53 автозаправки находятся в Московской области, еще четыре – в субъектах России.
Финансовые трудности у топливного оператора начались несколько месяцев назад. В августе Сбербанк сообщил о намерении подать заявление о банкротстве компании из-за неисполнения обязательств. В октябре Арбитражный суд Московской области назначил на 12 ноября проверку обоснованности этого требования. Позднее Альфа-банк, «Цифра банк» и «Солид банк» направили иски о взыскании с оператора около 213 млн рублей.
Кроме того, в начале сентября Мещанский суд Москвы арестовал председателя совета директоров ПАО «Евротранс» Игоря Мартышова и трех топ-менеджеров. Им вменяют хищение бензина, которым сотрудники МВД должны были заправляться по топливным картам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на бензин и дизельное топливо оператора «Евротранс» в счет погашения долга.
Сбербанк направил в суд заявление о банкротстве топливного оператора. Летом антимонопольное ведомство заподозрило компанию в необоснованном завышении стоимости топлива на заправках Московского региона.