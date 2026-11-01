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Старейшей русской долгожительнице из США исполнилось 103 года
Старейшая русская долгожительница в США отпраздновала 103-й день рождения
Старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли, чьи родители приехали в страну более века назад, отпраздновала свой 103-й день рождения.
Бейли родилась в США в 1920-е годы. За четыре месяца до ее рождения родители прибыли в Калифорнию на американском корабле «Мерритт» в составе первых 526 русских, передает РИА «Новости».
«Я ходила в старшую школу в Сан-Франциско и окончила ее в 1941 году, и я единственная, кто остался из 400 человек. Итак, я пережила всех», – рассказала Бейли.
Несмотря на возраст, она чувствует себя хорошо и продолжает заниматься садоводством, музыкой, чтением и просмотром познавательных программ. День рождения Бейли отметит с сыном и крестницей, которая принесет традиционные русские блюда: борщ, пирог с грибами и котлеты.
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