Песков: Москва ожидает решения проблемных вопросов с Баку
Москва рассчитывает, что все проблемные вопросы с Баку будут урегулированы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Ну, с той или иной скоростью ожидаем», – отметил Песков, отвечая на вопрос о перспективах разрешения разногласий между Россией и Азербайджаном, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.
Напомним, Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.
Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран. Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.