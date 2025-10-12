Песков: Москва ожидает решения проблемных вопросов с Баку

Tекст: Дарья Григоренко

«Ну, с той или иной скоростью ожидаем», – отметил Песков, отвечая на вопрос о перспективах разрешения разногласий между Россией и Азербайджаном, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент с гибелью самолета вызвал эмоциональное напряжение между Россией и Азербайджаном, однако серьезного межгосударственного кризиса не возникло.

Напомним, Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели встречу на полях мероприятий СНГ в Душанбе. Одной из ключевых тем переговоров стала катастрофа самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшая в декабре прошлого года.

Алиев выразил уверенность, что встреча с Путиным получит позитивный отклик у обществ обеих стран. Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ Путин и Алиев дружески обнялись.