Петр Ян на турнире UFC в Майами прервал серию поражений

Эксперт рассказал о сценарии отправки на Украину польско-французского контингента

Политолог Стремидловский: Польша и Франция могут создать на Украине буферное государство

Tекст: Андрей Резчиков

«В данном случае Радослав Сикорский выступает как глава МИД Франции, а не Польши, потому что именно президент Франции Эммануэль Макрон не только озвучил инициативу о возможности отправить западный контингент на Украину, но и несколько раз подтвердил, что не отказывается от своих слов. Сикорский следует в фарватере Парижа», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

Эксперт напомнил, что руководство минобороны Польши, президент и премьер-министр страны категорически отрицали возможность отправки войск на Украину. «При всех разговорах о вводе западных войск на Украину мы не услышали ни от Макрона, ни от Сикорского, собираются ли они в таком случае получать согласие украинских властей? То есть фактически киевский режим выведен Сикорским и Макроном из правового поля. Такое бывает, когда страна распадается или политический режим терпит полный крах», – подчеркнул собеседник.

Политолог не исключил, что в итоге речь может идти об отправке на Украину польско-французского контингента. «Польше, как соседу Украины, достаточно перейти границу, а Франция может обеспечить тыловое прикрытие в Европейском Союзе», – предположил Стремидловский.

Более того, если решение о вводе натовских войск на Украину все-таки будет принято, то появится буферное государство в пределах Восточных Кресов, то есть на части территорий Галиции и западной Украины. «Есть интересный нюанс – будут ли Париж и Варшава вести консультации, ведь если вводить войска, то есть момент потенциального боевого столкновения с российской армией. И тут сценарий Третьей мировой войны, о котором мы слышим в последние дни, станет более реальным», – подытожил эксперт.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил отправку на Украину натовского контингента. По словам министра, он «аплодирует недавней инициативе Франции». «На мой взгляд, за этим стоят благие намерения, а именно – заставить российского президента задаться вопросом, каким будет наш следующий шаг вместо того, чтобы позволить ему быть уверенным, что мы не будем делать ничего творческого, и планировать свои собственные сценарии», – пояснил Сикорский.

Он подчеркнул, что данная инициатива направлена на устрашение Москвы и «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».

Ранее глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш и его заместитель отрицали намерение Варшавы направить свои войска на Украину. Президент страны Анджей Дуда рассказал, что на конференции в Париже в феврале «самая жаркая дискуссия шла вокруг направления солдат на Украину, и здесь не было абсолютного взаимопонимания по этому вопросу». Он заявил: «Мнения есть разные. Но хочу подчеркнуть, что таких решений абсолютно нет».

Ранее на этой неделе президент Чехии Петр Павел после встречи с Макроном заявил, что он «за» поиск новых способов поддержки Киева, включая продолжение разговоров о возможности отправить войска на Украину.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал показателем политической безответственности лидеров Европы слова Макрона о возможной отправке солдат НАТО на территорию Украины. «Конечно, печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находится на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла. Но заявления эти крайне опасны», – сказал Нарышкин в интервью каналу «СоловьевLive».

26 февраля, после встречи с лидерами стран Евросоюза, Макрон заявил, что не исключает в будущем отправки европейских войск на территорию Украины. В ответ Великобритания, Германия, Польша, Швеция, Словакия, Чехия, Венгрия и Италия пообещали не направлять войска на Украину. Такую же позицию занял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключал, что «ряд стран-членов НАТО и ЕС рассматривают возможность отправки своих войск в Украину на двусторонней основе». Лидер французской партии коммунистов Фабьен Руссель пояснял, что Макрон готовит общественное мнение к отправке западных войск на Украину в том случае, если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева.