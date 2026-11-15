ПВО Бахрейна перехватили иранские воздушные цели

ПВО Бахрейна перехватили несколько воздушных целей при атаке со стороны Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бахрейнские системы ПВО «отразили ряд вероломных иранских воздушных атак», перехватив и уничтожив вражеские цели до того, как они смогли нанести удар, передает ТАСС со ссылкой на заявление Главного командования.

Министерство внутренних дел Бахрейна дважды за утро воскресенья выпускало предупреждения о возможной угрозе на территории королевства, призывая население укрыться в безопасных местах.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на радиолокационную станцию США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне с помощью шести беспилотников. В заявлении отмечалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство внутренних дел Бахрейна дважды выпустило предупреждения о возможной угрозе после заявления КСИР об ударе по территории королевства.

КСИР заявил о поражении беспилотниками радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.

В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.