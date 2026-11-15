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ПВО Бахрейна перехватили иранские воздушные цели
ПВО Бахрейна перехватили несколько воздушных целей при атаке со стороны Ирана
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна перехватили и уничтожили несколько воздушных целей во время атаки со стороны Ирана, сообщило Главное командование Сил обороны Бахрейна.
Бахрейнские системы ПВО «отразили ряд вероломных иранских воздушных атак», перехватив и уничтожив вражеские цели до того, как они смогли нанести удар, передает ТАСС со ссылкой на заявление Главного командования.
Министерство внутренних дел Бахрейна дважды за утро воскресенья выпускало предупреждения о возможной угрозе на территории королевства, призывая население укрыться в безопасных местах.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на радиолокационную станцию США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне с помощью шести беспилотников. В заявлении отмечалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство внутренних дел Бахрейна дважды выпустило предупреждения о возможной угрозе после заявления КСИР об ударе по территории королевства.
КСИР заявил о поражении беспилотниками радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.
В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.