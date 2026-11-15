В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы
В городе Сумы на севере Украины произошли взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Новости».
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве прогремел взрыв.
В субботу взрывы произошли в городе Кременчуге Полтавской области.
На прошлой неделе серия взрывов произошла в городах Сумы и Черкассы во время объявленной воздушной тревоги.