Константинов: На Украине сформировались реальные силы для смены власти

Tекст: Дмитрий Зубарев

«На Украине сформировались реальные силы, способные сменить власть. Зеленский не сможет честно победить на выборах, а сфальсифицировать их результаты ему не дадут, прежде всего в США», – заявил Константинов РИА «Новости».

По его мнению, нет гарантий того, что на смену Зеленскому придет политик, настроенный на конструктивные отношения с Россией.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг упал до 4%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента. Также отставка главы Минцифры Украины Михаила Федорова нанесла удар по легитимности Зеленского. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о сомнительной легитимности Зеленского.