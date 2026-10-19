При ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека

Пасечник: Три человека погибли после атаки ВСУ на машину ритуальной службы в ЛНР

Tекст: Валерия Городецкая

Три человека погибли в ЛНР после удара ВСУ по автомобилю ритуальной службы, перевозившему умершего человека, сообщил Пасечник в Max. «На автодороге в городском округе город Первомайск неонацисты цинично ударили по автомобилю ритуальной службы, который перевозил умершего человека. В результате атаки погибли три человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал он.

Кроме того, в Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск – Луганск украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. При повторной атаке на этом же участке получил ранение 27-летний мужчина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил ущерб от удара ВСУ по колледжу в ЛНР в 1,2 млрд рублей.

В начале месяца в Первомайске в результате атаки беспилотника получили повреждения семь жилых домов и здание архива.

Летом в результате украинских обстрелов в республике погиб один человек и еще четверо пострадали.