Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
При ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека
Пасечник: Три человека погибли после атаки ВСУ на машину ритуальной службы в ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что три человека погибли в результате удара украинских войск по автомобилю ритуальной службы в Первомайске.
Три человека погибли в ЛНР после удара ВСУ по автомобилю ритуальной службы, перевозившему умершего человека, сообщил Пасечник в Max. «На автодороге в городском округе город Первомайск неонацисты цинично ударили по автомобилю ритуальной службы, который перевозил умершего человека. В результате атаки погибли три человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал он.
Кроме того, в Славяносербском муниципальном округе на участке дороги Лисичанск – Луганск украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. При повторной атаке на этом же участке получил ранение 27-летний мужчина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оценил ущерб от удара ВСУ по колледжу в ЛНР в 1,2 млрд рублей.
В начале месяца в Первомайске в результате атаки беспилотника получили повреждения семь жилых домов и здание архива.
Летом в результате украинских обстрелов в республике погиб один человек и еще четверо пострадали.