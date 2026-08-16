В ЛНР в результате ударов ВСУ один человек погиб и четверо пострадали

Tекст: Дарья Григоренко

«В Белокуракинском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал гражданскую грузовую «Газель». Водитель, уроженец Ростова-на-Дону, погиб от полученных травм. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – написал Пасечник в своем канале в Max.

Он уточнил, что в Лисичанске удар пришелся по водовозу региона-шефа Республики Татарстан, в результате пострадали мужчины в возрасте 33 и 44 лет.

В Сватовском муниципальном округе, по данным главы республики, от атаки на многоквартирный дом получила ранения 66-летняя женщина. Еще один эпизод произошел на дороге в Новопсковском муниципальном округе, где БПЛА ударил по легковому автомобилю и ранил 42-летнего водителя.

Пасечник сообщил, что всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь.

Всего за сутки, по его словам, ВСУ атаковали 16 муниципалитетов, где повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. Он добавил, что власти и оперативные службы ликвидируют последствия обстрелов, а следователи СУ СК по ЛНР фиксируют преступления ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинских ударов по территории Луганской народной республики погиб ребенок и восемь человек получили ранения.

За несколько дней до этого при серии ударов украинских БПЛА по населенным пунктам ЛНР четыре человека пострадали.

Ранее при атаках украинских беспилотников по территории ЛНР два мирных жителя погибли.