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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не нужно требовать от Вучича стать русским

    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    5 комментариев
    16 августа 2026, 14:16 • Новости дня

    Посол Нечаев предупредил об ответных мерах при закрытии Русского дома в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    В случае прекращения работы Русского дома в Берлине Россия может принять зеркальные меры в отношении немецкого культурного центра в Москве, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется, что дело не дойдет до закрытия Русского дома в Берлине, передают «Вести». Дипломат отметил, что в случае принятия такого решения Москва подготовит ответные шаги.

    «Я думаю, что до таких крайностей дело не дойдет», – сказал он журналистам. По словам посла, в качестве зеркальной меры Россия может закрыть Институт Гете, который в настоящее время работает в Москве.

    В последние годы Русский дом в Берлине регулярно становится объектом критики со стороны немецких политиков, требующих его закрытия на фоне ухудшения двусторонних отношений. В ответ на эти призывы партия BSW создала петицию в защиту учреждения, которую уже подписали более 4,2 тыс. человек. Русский дом работает в Берлине с 1984 года, занимаясь поддержкой соотечественников и популяризацией русской культуры.

    Ранее представители правящих партий Германии признали юридическую невозможность закрытия Русского дома в Берлине.

    Министерство иностранных дел ФРГ напомнило о двусторонних соглашениях по работе культурных учреждений.

    Посольство России подтвердило законность функционирования центра.

    14 августа 2026, 19:07 • Новости дня
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    Немцев возмутила акция «только для чернокожих детей» в общественном бассейне
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    В Берлине отменили мероприятие в недавно открывшемся общественном бассейне Volksbad, которое планировалось провести исключительно для чернокожих детей и подростков – инициатива вызвала резкую критику немецких политиков и общественности.

    Бассейн Volksbad, расположенный рядом с театром Volksbuhne, был открыт в начале августа. На его создание из общественных средств выделили около 300 тыс. евро. Объект позиционируется как бесплатный общественный бассейн, открытый для всех желающих, сообщает The New York Post.

    На пятницу было запланировано специальное мероприятие, организованное антидискриминационной организацией Each One Teach One (Каждый учит каждого). В этот день до 18.00 бассейн должен был быть доступен исключительно для чернокожих детей, после чего планировалось вновь открыть его для широкой публики.

    Инициатива вызвала критику со стороны представителей разных политических сил. «Апартеид как модель для Германии?» – возмутилась лидер правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она потребовала немедленно лишить проект государственного финансирования, отметив недопустимость запрета на вход белым людям.

    Умеренные политики также раскритиковали идею, указав, что название бассейна переводится как «народный бассейн». Кандидат от Христианско-демократического союза на выборах в парламент Берлина Штефан Эверс заявил, что не считает правильным разделение людей по цвету кожи. «Я понимаю “народный бассейн” как бассейн для всех», – сказал политик.

    Председатель Берлинской ассоциации налогоплательщиков Александр Краусс также выступил против мероприятия. По его словам, недопустимо, чтобы театр, получающий значительные государственные субсидии, использовал средства налогоплательщиков для организации подобного бассейна.

    Организаторы в итоге отменили мероприятие. В Each One Teach One заявили, что после скандала получили «расистские электронные письма с угрозами насилия и дискриминационные комментарии в социальных сетях». В театре Volksbuhne, при котором работает бассейн, заявили, что отмена была необходима из-за невозможности обеспечить участникам «расслабленный отдых». При этом организаторы назвали первоначальную инициативу позитивной мерой, направленной на поддержку групп населения, которые, по их оценке, находятся в «структурно-неблагоприятном положении».

    Бассейн Volksbad будет работать до 1 октября. Его организаторы подчеркивают, что объект является общественным и бесплатным для всех посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала миграционную политику властей ФРГ. В начале июля политика переизбрали на пост руководителя этой политической силы. До этого лидер оппозиции заявила о готовности возглавить политические преобразования в стране.

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    15 августа 2026, 05:34 • Новости дня
    Журналист Мартенс стал фигурантом уголовного дела после слов об убийстве русских
    Журналист Мартенс стал фигурантом уголовного дела после слов об убийстве русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В России возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса по статье о возбуждении ненависти из-за высказываний об убийстве русских, сообщил источник.

    Источник ТАСС уточнил, что уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Решается вопрос об объявлении Мартенса в международный розыск. Также рассматривается возможность избрать в отношении корреспондента меру пресечения заочно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить Мартенса после его слов о возможности «убивать больше русских».

    Причиной такой реакции стал вопрос, который Мартенс задал Владимиру Зеленскому во время его совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем: «Скажите нам, европейцам, что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убить больше русских? Конечно же, больше русских солдат».

    Руководство Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку вопроса Мартенса о «убийстве русских» двусмысленной и выразило сожаление в связи с этим.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    14 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    Бундесвер не смог найти две тысячи добровольцев для литовской бригады
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Германии столкнулись с серьезным дефицитом кадров при формировании военного контингента, который планируется разместить в балтийской республике к концу 2027 года.

    Бундесверу не удается полностью укомплектовать тяжелую бригаду в Литве из-за нехватки около двух тысяч добровольцев, передает РИА «Новости».

    По данным министерства обороны ФРГ, этот проект является важнейшим для армии со времен холодной войны.

    «На данный момент бригада может быть укомплектована добровольцами на 60% – таким образом, не хватает еще около двух тысяч солдат», – говорится во внутреннем документе ведомства.

    Находящиеся сейчас в Литве немецкие части заполнены примерно на 92%. Однако основная часть бригады, включая 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны, должна быть развернута только в 2027 году.

    Именно в этих подразделениях зафиксирован значительный недобор личного состава. Ожидается, что до конца этого года власти Германии примут решение о возможном принудительном призыве для комплектации контингента.

    Германия планирует разместить в Литве тяжелую бригаду общей численностью 5–6 тыс. человек. Президент Литвы Гитанас Науседа ранее сообщал о строительстве необходимой инфраструктуры.

    При этом многие литовские пользователи интернета считают размещение немецких военных пустой тратой денег, вспоминая фашистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

    Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет присутствие, прикрываясь заявлениями о сдерживании Москвы.

    В МИД подчеркивали готовность к равноправному диалогу с блоком, настаивая на отказе Запада от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность принудительной отправки солдат в Литву.

    Глава военного ведомства признал серьезные проблемы с поиском рядового состава и специалистов.

    Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предложил комплектовать прибалтийскую бригаду на обязательной основе.

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    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

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    14 августа 2026, 11:42 • Новости дня
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    Лавров: В Германии под руководством Мерца пробиваются метастазы нацизма
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Сербии и указал на возрождение нацистских тенденций в Германии.

    «Метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, открыто заявляющего о необходимости опять сделать Германию главной военной силой в Европе», – заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «Вестям».

    Он выразил сомнение в том, что немецкий лидер осознает значение слова «опять» в данном контексте.

    Кроме того, руководитель МИД обратил внимание на беспрецедентное давление, оказываемое на сербского президента Александра Вучича. По словам министра, Евросоюз фактически издевается над Белградом, требуя признать независимость Косова и присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на ускорение процесса евроинтеграции.

    Действия Брюсселя дипломат охарактеризовал как хамские и беспардонные, сравнив поведение европейских чиновников с политикой «четвертого рейха». При этом он подчеркнул, что Москва предлагает Сербии выгодные условия сотрудничества, в частности поставки газа, и просит лишь не участвовать в вооружении киевского режима.

    Ранее жители Германии потребовали уволить задавшего вопрос об убийстве русских журналиста Михаэля Мартенса.

    Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу приготовиться к последствиям европейского лидерства.

    Российский министр напомнил о тяжелых исторических последствиях самонадеянности германского руководства.

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    15 августа 2026, 15:39 • Новости дня
    Партия Вагенкнехт наотрез отказалась от союза с АдГ

    Лидер ССВ исключила коалицию с АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт» отказалась от формирования коалиции с «Альтернативой для Германии» по результатам предстоящих выборов в Саксонии-Анхальт.

    Сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Амира Мохамед Али исключила альянс с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), передает РИА «Новости».

    Выборы в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт пройдут 6 сентября.

    «АдГ по своей партийной программе очень далека от нас. Они поддерживают наращивание вооружений и сокращение социальных расходов. С такой партией мы не можем создавать коалицию», – заявила Мохамед Али. Политик также отвергла возможность сотрудничества с Христианско-демократическим союзом (ХДС).

    Вместе с тем сопредседатель ССВ охарактеризовала стратегию бойкота АдГ со стороны других политических сил как полностью провальную. Она подчеркнула, что нельзя игнорировать партию с огромной поддержкой избирателей. Мохамед Али допустила, что депутаты от ССВ могут воздержаться при голосовании за премьер-министра земли, что позволит кандидату от АдГ Ульриху Зигмунду занять этот пост.

    По данным социологического института INSA, поддержка АдГ в Саксонии-Анхальт достигает 42%. В то же время ССВ находится на грани прохождения в ландтаг, набирая около 5% голосов избирателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, консерваторы во главе с Фридрихом Мерцем попытались остановить рост популярности партии «Альтернатива для Германии» на востоке страны.

    Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке распустил правящую коалицию из-за внутренних разногласий в партии BSW.

    Лидеры «Альтернативы для Германии» и «Союза Сары Вагенкнехт» потребовали прекратить финансовую поддержку Украины.

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    14 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Уровень воды в Рейне упал до рекордно низкого значения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На ключевой измерительной станции Рейна в Германии зафиксировано падение уровня воды до рекордных значений из-за сильной засухи, сообщили в немецком ведомстве водных путей и судоходства.

    Показатель на водомерной станции города Кауб утром 14 августа опустился до восьми сантиметров, сообщил представитель ведомства агентству DPA, передает ТАСС.

    Ситуация остается критической на протяжении нескольких дней. «Это исторически низкий уровень воды, еще никогда так низко он не опускался», – указал он.

    Предыдущий антирекорд был установлен в октябре 2018 года, когда уровень воды у Кауба составлял 25 сантиметров.

    Судоходный фарватер реки значительно глубже прибрежных показателей и в районе Кауба сейчас превышает 1,2 метра. Однако специалисты отмечают, что глубина фарватера уменьшается пропорционально каждому сантиметру падения общего уровня воды.

    Маловодье на Рейне и других европейских реках, включая Дунай, вызвано дефицитом осадков в последние месяцы. Эксперты прогнозируют, что из-за ограничений речного судоходства Германия может потерять от 0,1% до 0,2% ВВП в третьем квартале.

    Ранее уровень воды в Рейне на территории Нидерландов обновил рекордный минимум 1947 года.

    Обмеление европейских рек нанесло серьезный удар по ключевым сферам экономики региона.

    Критическое падение уровня воды грозит Германии перебоями в цепочках поставок и ростом инфляции.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 18:31 • Новости дня
    Рейтинг правящего в Германии блока рухнул до пятилетнего минимума

    Рейтинг правящего блока ХДС/ХСС канцлера Германии Мерца обвалился до 20%

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень поддержки правительства Фридриха Мерца достиг рекордно низких значений, тогда как оппозиционная «Альтернатива для Германии» закрепилась на позиции самой популярной политической силы.

    Позиции консерваторов среди жителей ФРГ продолжают стремительно слабеть, передает РИА «Новости».

    Согласно свежим данным опроса социологического института INSA для газеты Bild, уровень поддержки блока упал до 20%. Это худший показатель политической силы за последние пять лет.

    «Еще никогда уровень поддержки не был столь низким, а уровень неприятия – столь высоким», – заявил руководитель INSA Герман Бинкерт. Он добавил, что переломить эту тенденцию практически невозможно, так как даже оставшиеся избиратели правящих партий разочаровались в федеральном правительстве.

    Партнеры консерваторов по коалиции из СДПГ получают лишь 12% голосов, сравнявшись с набирающей популярность партией «Левых». При этом безоговорочным лидером симпатий немцев остается правая «Альтернатива для Германии», чей рейтинг зафиксировался на отметке 28%.

    Работой канцлера Фридриха Мерца удовлетворены всего 16% граждан, тогда как 78% выражают резкое недовольство. Опрос проводился в середине августа с участием более тысячи человек, а статистическая погрешность составила около трех процентных пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, левое крыло Социал-демократической партии Германии потребовало созвать внеочередной съезд для смены руководства.

    Месяцем ранее уровень одобрения канцлера Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 13%.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил повторение главой немецкого правительства судьбы бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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    14 августа 2026, 14:47 • Новости дня
    Украинский транспортный самолет Ан-124 покинул аэропорт Лейпцига

    Базирующийся в Германии украинский Ан-124 улетел в Ирландию

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский Ан-124 вылетел из немецкого Лейпцига и приземлился в ирландском Шенноне, сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

    Украинский транспортный самолет Ан-124, который постоянно находился в аэропорту Лейпцига, направился в Ирландию, передает ТАСС.

    «Самолет Ан-124, принадлежащий украинскому перевозчику, улетел из Лейпцига в ирландский аэропорт Шеннон», – рассказал собеседник агентства. При этом он не уточнил, связано ли это с перебазированием судна или выполнением логистической задачи. Всего в немецком аэропорту размещается до шести украинских бортов.

    Ранее 4 августа беспилотник со взрывчаткой врезался в крыло грузового самолета Ан в Лейпциге.

    Сообщалось, что украинский борт оказался загружен боеприпасами.

    После начала спецоперации компания Antonov Airlines перевела в эту немецкую авиагавань пять самолетов Ан-124.

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    14 августа 2026, 12:53 • Новости дня
    Пилот погиб при крушении вертолета на востоке Германии

    Вертолет полностью разрушился при падении в лесах немецкой земли Саксония

    Tекст: Мария Иванова

    Вблизи немецкого населенного пункта Зематаль по пути к чешской границе разбился вертолет, в результате крушения пилот погиб.

    Трагедия произошла около 10.00 по местному времени, передает ТАСС.

    Летательный аппарат следовал в сторону чешской границы. По информации полиции, крушение случилось в районе федеральной земли Саксония.

    На месте происшествия работали экстренные ведомства. «Летчик погиб при крушении», – заявил представитель местной пожарной службы Фалько Ауэрсвальд. Опубликованные спасателями кадры свидетельствуют о полном разрушении машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Германии легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома.

    В мае на юго-западе страны в воздухе взорвалось другое легкомоторное воздушное судно.

    В прошлом году возле Лейпцига во время учебного полета разбился немецкий военный вертолет.

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    15 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Катастрофическое обмеление Рейна парализовало речное судоходство в Германии

    Длительная засуха привела к критическому обмелению реки Рейн в Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительная засуха в Германии практически остановила движение грузовых судов по Рейну, где на ключевых участках уровень воды упал до критических восьми сантиметров.

    Критическое обмеление Рейна вследствие продолжительной засухи поставило внутреннее судоходство в Германии на грань полного коллапса, передает РИА «Новости».

    Германское федеральное ведомство водных путей и судоходства зафиксировало утром 15 августа на ключевом участке реки в Каубе уровень воды в восемь сантиметров, а ночью он опускался до шести сантиметров. Для прохода барж необходима высота не менее 40 сантиметров.

    «Рекордно низкий уровень воды в Рейне, образовавшийся после нескольких недель засухи, уже привел практически к полной остановке внутреннего судоходства на важнейшей водной артерии Европы», – говорится в публикации немецкого телеканала N-TV.

    Снижение уровня воды вызвало серьезные логистические сбои. Часть грузовых судов заблокирована к югу от Кауба, другие развернулись на север в поисках альтернативных заказов. На более глубоких северных участках навигация сохраняется, но перевозчики загружают суда лишь на 20% от стандартной грузоподъемности, чтобы избежать посадки на мель.

    Большая часть перевозок в Германии была перенесена на железнодорожный и автомобильный транспорт. Ранее глава федерального объединения немецкого речного судоходства Йенс Шванен предупреждал, что сквозное движение по всему течению Рейна может стать недоступным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень воды на ключевой измерительной станции Рейна в Германии упал до рекордно низких восьми сантиметров.

    Снижение пропускной способности водной артерии спровоцировало рост стоимости автомобильного топлива на немецких заправках.

    Экономисты спрогнозировали возможный рост инфляции в стране из-за перебоев в цепочках поставок.

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    15 августа 2026, 15:37 • Новости дня
    Токсичные водоросли захватили балтийское побережье Германии из-за жары

    DPA: Токсичные сине-зеленые водоросли распространились на севере Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Продолжительная летняя жара спровоцировала масштабное цветение опасных цианобактерий на популярных немецких курортах Балтийского моря и в пресных водоемах.

    Из-за резкого потепления на популярных курортах Балтийского моря и озерах на севере Германии зафиксировано массовое распространение токсичных сине-зеленых водорослей, передает агентство DPA. В ряде мест местные власти уже начали вводить запрет на купание.

    «Сине-зеленые водоросли распространились в Балтийском море, а также во многих озерах Мекленбурга-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна. Спутниковые снимки показывают обширные скопления этих водорослей у побережья между Ростоком и Хиддензее, они простираются по всей территории внутреннего моря вплоть до датского побережья», – говорится в публикации.

    Власти Шлезвиг-Гольштейна из-за угрозы здоровью людей полностью запретили купаться в пресных озерах округа Рендсбург-Экерферде, включая Бордесхольмер, Брамзее и Дерпзее. Кроме того, выпущены предупреждения о небезопасности нахождения в воде на нескольких пляжах Балтийского побережья в округе Остхольштейн. Министерство здравоохранения Мекленбурга-Передней Померании пока только рекомендует избегать зон видимых скоплений водорослей, отмечает РИА «Новости».

    В земельном ведомстве по здравоохранению пояснили, что эти водоросли являются цианобактериями и выделяют опасные токсины. Прямой контакт может вызвать сильные аллергические реакции и раздражение кожи, а проглатывание воды грозит тошнотой и рвотой. В настоящее время Европа сталкивается с одной из самых интенсивных волн жары за последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критическое снижение уровня воды в немецких реках обнажило исторические «камни голода».

    Институт Роберта Коха зафиксировал рекордную смертность от аномальной летней жары в стране.

    Более ста городов и округов Германии ввели жесткие ограничения на использование воды.

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    14 августа 2026, 14:07 • Новости дня
    Занятость в немецком автопроме достигла исторического минимума

    Destatis: Рабочие места в автопроме Германии сократились до рекордного минимума

    Tекст: Мария Иванова

    Количество сотрудников на немецких автомобильных заводах упало до самого низкого показателя за последние два десятилетия на фоне масштабного кризиса в отрасли.

    С начала года численность работников в автомобильной промышленности Германии резко снизилась, передает РИА «Новости».

    По данным Федерального статистического бюро страны, к концу первой половины 2026 года отрасль потеряла 5,8% специалистов по сравнению с прошлым годом.

    «Численность занятых в автомобильной промышленности достигла нового минимума - 691,5 тыс. человек. Для отрасли этот показатель никогда не был настолько низким с 2005 года», – подчеркивается в заявлении ведомства. Это самое масштабное сокращение среди крупных промышленных секторов страны.

    В целом обрабатывающая промышленность государства за год лишилась 144,1 тыс. рабочих мест, оставив в секторе 5,29 млн человек. Крупнейшие автоконцерны продолжают оптимизацию расходов. Ожидается, что Volkswagen уволит до 100 тыс. сотрудников из 657 тыс., при этом шесть из девяти членов правления опасаются закрытия концерна. Mercedes-Benz оставит немецкий персонал без премий и увеличит рабочую неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Volkswagen запланировал сокращение до 120 тыс. рабочих мест.

    Глава производственного совета Bosch Франк Зелль предложил создать специальную рабочую группу для спасения автомобильной отрасли Германии.

    Руководство немецкого автогиганта назвало нынешнюю ситуацию угрожающей дальнейшему существованию компании.

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    16 августа 2026, 16:02 • Новости дня
    Spiegel: Власти Германии массово лишают сирийских беженцев защитного статуса

    Tекст: Ольга Иванова

    За первую половину текущего года немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у двух тысяч выходцев из Сирии.

    Немецкие власти все чаще отказывают сирийцам в предоставлении убежища, передает РИА «Новости». «Число сирийцев, у которых федеральное ведомство по делам миграции и беженцев аннулирует статус беженца, растет... За первую половину этого года 23,2% из в общей сложности 8320 проверок заканчивались отзывом или аннулированием защитного статуса», – отмечает издание Spiegel.

    Количество новых заявок также стремительно сокращается. Если с 2013 года мигранты подали почти 980 тыс. прошений, то за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировано лишь около пяти тысяч. Уровень отказов достиг 68,6%, хотя ранее одобрялись практически все обращения.

    При этом выходцы из Сирии активно работают в дефицитных секторах немецкой экономики, включая здравоохранение, торговлю и сферу доставки. Депортации в арабскую республику были приостановлены в 2011 году из-за вооруженного конфликта.

    В конце марта канцлер Фридрих Мерц сообщил о готовности помочь в восстановлении Сирии для возвращения до 80% беженцев в ближайшие три года. Эту инициативу поддержали более 60% граждан Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае процесс массовой депортации сирийцев из Германии сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

    Ранее слова канцлера Фридриха Мерца о планах возвращения беженцев на родину вызвали политический скандал в Берлине.

    В конце прошлого года глава правительства ФРГ заявил об отсутствии оснований для дальнейшего предоставления убежища выходцам из Сирии.

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