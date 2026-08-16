Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.6 комментариев
Посол Нечаев предупредил об ответных мерах при закрытии Русского дома в Берлине
В случае прекращения работы Русского дома в Берлине Россия может принять зеркальные меры в отношении немецкого культурного центра в Москве, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Посол России в Германии Сергей Нечаев надеется, что дело не дойдет до закрытия Русского дома в Берлине, передают «Вести». Дипломат отметил, что в случае принятия такого решения Москва подготовит ответные шаги.
«Я думаю, что до таких крайностей дело не дойдет», – сказал он журналистам. По словам посла, в качестве зеркальной меры Россия может закрыть Институт Гете, который в настоящее время работает в Москве.
В последние годы Русский дом в Берлине регулярно становится объектом критики со стороны немецких политиков, требующих его закрытия на фоне ухудшения двусторонних отношений. В ответ на эти призывы партия BSW создала петицию в защиту учреждения, которую уже подписали более 4,2 тыс. человек. Русский дом работает в Берлине с 1984 года, занимаясь поддержкой соотечественников и популяризацией русской культуры.
Ранее представители правящих партий Германии признали юридическую невозможность закрытия Русского дома в Берлине.
Министерство иностранных дел ФРГ напомнило о двусторонних соглашениях по работе культурных учреждений.
Посольство России подтвердило законность функционирования центра.