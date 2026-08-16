Прокуратура начала проверку из-за преследования косаток на Камчатке

Tекст: Вера Басилая

Камчатская природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о преследовании касаток туристическими катерами, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства послужили публикации в СМИ и данные проекта FEROP.

В начале августа специалисты зафиксировали инциденты, когда группы из 17 и 24 судов преследовали шесть морских млекопитающих в акватории Авачинского залива. Кроме того, исследователи обратили внимание на проблему с вертолетными экскурсиями, которые сгоняют тюленей с лежбищ и слишком низко зависают над животными.

«Будет дана правовая оценка действиям организаторов, обеспечивающих экскурсии к местам обитания косаток», – заявили в надзорном ведомстве. Ученые предупреждают, что из-за массового потребительского туризма Авачинский залив становится опасным для морских обитателей.

Чаще всего от чрезмерного внимания туристических судов страдает семья косаток AV162. Эта группа состоит из шести особей, в которую входят две самки с детенышами, один самец и подросток.

Ранее детеныш косатки в Авачинском заливе попал в пластиковую ловушку.

Осенью 2024 года в России вступил в силу запрет на вылов дельфинов и косаток для индустрии развлечений.