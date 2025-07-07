Детеныш косатки попал в пластиковую ловушку в Авачинском заливе на Камчатке

Tекст: Ирма Каплан

«В Авачинском заливе самка AV25 (мама Вилли) недавно родила детеныша. Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или веревки – мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта веревка. Детеныши в этом возрасте быстро растут и страшно представить, что с ним будет дальше», – сказано в Telegram-канале FEROP.

Сейчас детеныш активен, следует за мамой. Ученые видели его на мысе Шипунском вечером 4 июля, а также утром 5 июля.

В Авачинском заливе детеныши рождаются не часто, и редко выживают, поэтому маленькой косатке все очень радовались, пока не заметили пластиковую петлю на тушке, добавили специалисты проекта. Специалисты на связи с биологами и пытаются найти решение, спасти.

По словам ведущего научного сотрудника Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалиста по морским млекопитающим Владимира Мельникова, помочь животному не просто, его нужно отлавливать.

«Были такие случаи, когда косаток находили уже обессиленными на берегу. Снять (пластик) можно, только если отлавливать, но это сложно: нужна экспедиция с неводом, с сетью. И мать будет защищать детеныша. Помочь ему сложно, скорее всего, детеныш погибнет. Если только не повезет, и его не выбросит ослабленным на берег, тогда можно будет снять ленту», – поделился мнением с РИА «Новости» ученый.

Пластик в море – настоящее бедствие, даже сивучи, путаясь в пластике, не всегда дают себя спасти. Даже на лежбищах сложно им помочь, добавил специалист.

Как писала в октябре 2024 года газета ВЗГЛЯД, на Камчатке спасатели и волонтеры переместили застрявших в лимане косаток в более глубокие воды, чтобы животные могли самостоятельно плыть.