Из музея на Сицилии украли работы мастера Возрождения Антонелло да Мессина

Tекст: Дарья Григоренко

Злоумышленники вечером накануне проникли в MuMe и вынесли четыре деревянные панели: три из пяти частей полиптиха Сан-Грегорио и двустороннюю картину на дереве с изображением Богоматери и Христа, передает ТАСС.

По данным музея, вторая работа хранилась в специальной защищенной витрине. «Неизвестные вечером 15 августа проникли в музей, отключив систему защиты и сигнализацию, взломали специальную витрину с двусторонней панелью, из полиптиха Сан-Грегорио сняли три из пяти панелей», – говорится в сообщении.

На месте работают специалисты, которые отмечают, что у преступников не хватило времени снять полиптих полностью.

Полиптих Антонелло да Мессины был создан для местного монастыря и сильно пострадал, в том числе после землетрясения 1908 года, из-за чего его неоднократно реставрировали. Двусторонняя дощечка с Мадонной и младенцем на одной стороне и Христом была приобретена у аукционного дома Christie's в Лондоне, уточняет La Repubblica.

Антонелло да Мессина, живший примерно в 1429–1479 годах, считается крупнейшим сицилийским художником раннего Возрождения. Долгие годы его произведения не покидали острова, и только в нынешнем веке их начали вывозить на выставки. Всего сохранилось около 40 работ мастера, а недавно за 12 млн долларов был выкуплен рисунок на дереве «Христос в терновом венце» (Esse Homo) у аукционного дома Sotheby's.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном музее в провинции Парма воры похитили три картины Ренуара, Сезанна и Матисса общей стоимостью в несколько миллионов евро.

В августе правоохранительные органы Италии вернули эти полотна французских мастеров стоимостью более 9 млн евро.

По делу о хищении из музея Фонда Маньяни-Рокка карабинеры Пармы задержали пятерых уроженцев Молдавии, подозреваемых в участии в преступном сообществе, созданном для краж произведений искусства.