Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.2 комментария
Из музея на Сицилии украли работы мастера Возрождения Антонелло да Мессина
В Региональном музее Мессины на Сицилии похищены четыре деревянные панели Антонелло да Мессины, включая двусторонний образ Богоматери и Христа, сообщает дирекция учреждения культуры.
Злоумышленники вечером накануне проникли в MuMe и вынесли четыре деревянные панели: три из пяти частей полиптиха Сан-Грегорио и двустороннюю картину на дереве с изображением Богоматери и Христа, передает ТАСС.
По данным музея, вторая работа хранилась в специальной защищенной витрине. «Неизвестные вечером 15 августа проникли в музей, отключив систему защиты и сигнализацию, взломали специальную витрину с двусторонней панелью, из полиптиха Сан-Грегорио сняли три из пяти панелей», – говорится в сообщении.
На месте работают специалисты, которые отмечают, что у преступников не хватило времени снять полиптих полностью.
Полиптих Антонелло да Мессины был создан для местного монастыря и сильно пострадал, в том числе после землетрясения 1908 года, из-за чего его неоднократно реставрировали. Двусторонняя дощечка с Мадонной и младенцем на одной стороне и Христом была приобретена у аукционного дома Christie's в Лондоне, уточняет La Repubblica.
Антонелло да Мессина, живший примерно в 1429–1479 годах, считается крупнейшим сицилийским художником раннего Возрождения. Долгие годы его произведения не покидали острова, и только в нынешнем веке их начали вывозить на выставки. Всего сохранилось около 40 работ мастера, а недавно за 12 млн долларов был выкуплен рисунок на дереве «Христос в терновом венце» (Esse Homo) у аукционного дома Sotheby's.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в частном музее в провинции Парма воры похитили три картины Ренуара, Сезанна и Матисса общей стоимостью в несколько миллионов евро.
В августе правоохранительные органы Италии вернули эти полотна французских мастеров стоимостью более 9 млн евро.
По делу о хищении из музея Фонда Маньяни-Рокка карабинеры Пармы задержали пятерых уроженцев Молдавии, подозреваемых в участии в преступном сообществе, созданном для краж произведений искусства.