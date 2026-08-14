Уроженцы Молдавии задержаны в Италии за кражу картин Ренуара, Сезанна и Матисса

Tекст: Вера Басилая

Итальянские карабинеры арестовали пятерых уроженцев Молдавии по делу о хищении трех ценных полотен из частной галереи в провинции Парма, передает РИА «Новости». Преступление произошло 23 марта 2026 года.

«Карабинеры Пармы задержали в рамках уголовного производства пятерых человек, в отношении которых имеются серьезные подозрения в совершении ряда преступлений, в том числе в участии в преступном сообществе, созданном для совершения краж, а также в краже нескольких произведений искусства, совершенной 23 марта 2026 года из музея «Фонд Маньяни-Рокка»», – сообщили правоохранители.

В списке задержанных числятся мужчины в возрасте от 30 до 44 лет. Ранее полиции удалось вернуть похищенные работы: «Чашка и блюдо с вишнями» Поля Сезанна, «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара и «Одалиска на террасе» Анри Матисса. Общая стоимость этих картин превышает девять млн евро.

Местные издания отмечают, что само ограбление длилось менее трех минут. Группа в масках взломала дверь музея и, вероятно, намеревалась вынести больше экспонатов, но сработавшая сигнализация заставила их скрыться.

В марте злоумышленники похитили полотна французских мастеров из частного музея в провинции Парма.

Позже итальянские правоохранители нашли эти украденные произведения искусства во время обысков.

В конце прошлого года бразильская полиция арестовала подозреваемого в краже других картин Анри Матисса из библиотеки Сан-Паулу.