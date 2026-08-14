Захарова заявила о «нацистской мессе» в честь Коновальца в центре Европы

Экономист оценил риски приостановки придунайских АЭС

Экономист Лизан: Остановка придунайских АЭС создаст дефицит электроэнергии в Юго-Восточной Европе

Tекст: Олег Исайченко

«За пределами Евросоюза есть, пожалуй, только одна страна, из которой та же Румыния может импортировать электроэнергию – это Украина», – считает экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что республики связаны единой энергосетью. Поскольку на Украине не так жарко, как в ряде европейских государств, а также работает часть ТЭЦ и объектов возобновляемой энергетики (ВЭ), излишки электроэнергии могут «сцеживаться» в Румынию, уточнил эксперт.

По его словам, по итогам июля Украина даже стала нетто-экспортером электроэнергии. Но, отметил Лизан, это временное явление. «Излишки электроэнергии сойдут на нет. Во-первых, сокращается продолжительность светового дня, а следовательно, постепенно будет снижаться выработка на солнечных электростанциях и одновременно расти потребление электроэнергии внутри страны», – пояснил спикер.

«Во-вторых, ВС России продолжат наносить системные удары по украинским объектам энергетики. В результате электроэнергетический экспорт просто будет невозможен», – добавил аналитик. Как полагает Лизан, если после аномальной жары в Европу не придут дожди, которые наполнили бы реки и пруды-охладители АЭС, то положение Румынии, Венгрии и других придунайских стран ухудшится еще больше.

«Им окажется неоткуда импортировать электроэнергию. В такой ситуации местным властям не останется ничего другого, кроме как ужесточать ограничения потребления электроэнергии для промышленных предприятий, а в худшем случае – вводить меры для бытовых потребителей. Но я думаю, что до такой крайности дело все же не дойдет», – рассуждает экономист.

Отдельное внимание собеседник обратил на сомнения венгерского руководства в возможности строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. «Чем вызваны метания премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, непонятно. Они могут быть связаны с внутриполитической обстановкой, желанием бороться с «тяжелым наследием» предшественников или попыткой сторговаться с Россией», – перечислил спикер.

«Как бы то ни было, поднятый Мадьяром вопрос – не для публичных размышлений. Ему вместо этого следовало бы проявить конструктивность и отправить запрос «Росатому» с просьбой на текущем этапе работ скорректировать проект, чтобы подстраховаться в связи с возможным повторением снижения уровня воды в Дунае», – считает Лизан. Он напомнил, что есть технологии сухих градирен, которые применяются, в частности на строящейся в Египте АЭС «Эль-Дабаа».

Ранее стало известно, что уничтожение подводных скал в русле обмелевшей реки Дунай не помогли Румынии предотвратить остановку единственной в стране АЭС «Чернаводэ». В четверг государственный оператор Nuclearelectrica начал отключать второй реактор станции. Первый энергоблок прекратил работу в конце июля.

«Решение остановить энергоблок № 2 вызвано продолжающимся значительным снижением уровня воды в реке Дунай. В зависимости от прогнозов насчет уровня воды в Дунае специалисты АЭС примут решение о возобновлении работы энергоблоков, уделяя первостепенное внимание всем показателям ядерной безопасности», – говорится в сообщении Nuclearelectrica.

Два реактора АЭС обеспечивали примерно 20% энергопотребления в Румынии. Чтобы компенсировать эту потерю, министерство энергетики приняло решение расконсервировать одну из групп ТЭЦ в городе Ровинарь, работающей на угле, а также использовать дополнительные мощности гидроэлектростанций. Власти республики также задумались об импорте электроэнергии.

«После отключения второго реактора АЭС национальная энергосистема сохраняет стабильность. Максимальное потребление 13 августа составило около 6,9 тыс. мегаватт, тогда как доступная трансграничная мощность для импорта достигает примерно 4 тыс. мегаватт. Возможный импорт в вечерние часы не превысит 2,3 тыс. мегаватт», – отмечается в сообщении минэнерго.

Обмеление Дуная повлияло и на работу венгерской АЭС «Пакш». На станции работают две турбины из восьми. АЭС вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо 2000 МВтч. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр из-за обмеления реки Дунай поставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2».

«Ведь если первоначальная АЭС «Пакш» не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС «Пакш-2»?», – сказал он. Политик сообщил, что Будапешт изучает вариант полного пересмотра финансовой стратегии строительства новой станции, что может повлиять на сроки окончания работ.

Кроме того, беспрецедентное падение уровня воды в реке Дунай зафиксировано в районе болгарского города Русе. Показатели упали до отметки 118 сантиметров ниже нулевого уровня. Болгарское министерство энергетики допускало, что АЭС «Козлодуй» может сократить выработку электроэнергии или даже приостановить работу. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске полной остановки речного судоходства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими последствиями столкнется Киев и как европейские государства будут выходить из нового кризиса.