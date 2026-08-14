Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Две польки жестоко избили украинцев в центре Познани
Польская полиция задержала двух женщин за нападение на украинцев
В Старом городе Познани местные жительницы с оскорблениями набросились на граждан Украины, потребовав от них немедленно уехать на родину.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на уличный конфликт, передает РИА «Новости». В социальных сетях распространились кадры, на которых агрессивно настроенная полька плюет в мужчину, опрокидывает зонт и наносит удары.
При этом звучала нецензурная брань с требованиями вернуться на Украину.
Пострадавшие оказались украинскими гражданами, один из них уже написал заявление в полицию. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил о поимке подозреваемых.
«Подозреваемые женщины уже задержаны», – заявил глава ведомства, опубликовав видео конвоирования одной из нападавших в наручниках.
Издание Gazeta Wyborcza месяцем ранее отмечало рост числа преступлений против украинцев в стране на треть за полгода. Отношения между Варшавой и Киевом остаются напряженными из-за разногласий вокруг Волынской резни.
Польская сторона признает события 1943-1945 годов геноцидом, ответственность за который несет ОУН*-УПА* (экстремистская организация, запрещена в РФ).
В 2026 году конфликт обострился после участия Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров националистов. Кроме того, он присвоил подразделению ВСУ наименование в честь УПА*. В ответ Варшава лишила его высшей государственной награды – ордена Белого Орла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Варшаве группа взрослых мужчин жестоко избила украинскую школьницу из-за акцента.
В начале августа местные жители напали на троих беженцев в городе Кожухов. В конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал бороться с агрессией против иностранцев.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ