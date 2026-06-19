Guardian заявила об ожидании Лондоном ответа России на задержание танкера

Guardian: Британские власти ожидают ответа России на задержание танкера Smyrtos

Tекст: Антон Антонов

«Захват Smyrtos готовился долгое время. Были просчитаны риски, и ожидается, что Россия попытается ответить», – сообщил источник Guardian в военно-морских силах.

Он добавил, что ответные действия могут носить глобальный характер, а Москва, вероятно, тщательно выберет подходящий момент.

Британские судовладельцы были предупреждены о необходимости проявлять повышенную бдительность до снижения напряженности в отношениях с Москвой, пишет издание.

Официальных предупреждений капитанам кораблей пока не поступало. Однако в Палате судоходства Великобритании отметили, что в отрасли понимают риск зеркальных действий со стороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos. Капитан этого судна предстал перед судом по обвинению в нарушении санкций.

Посол России в Великобритании Андрей Келин пообещал ответные меры на захват связанных с нашей страной кораблей.