Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.33 комментария
Guardian заявила об ожидании Лондоном ответа России на задержание танкера
Guardian: Британские власти ожидают ответа России на задержание танкера Smyrtos
Лондон ожидает ответных действий Москвы на задержание нефтяного танкера Smyrtos, который Великобритания связывает с российским «теневым флотом», пишет Guardian со ссылкой на британские военные источники.
«Захват Smyrtos готовился долгое время. Были просчитаны риски, и ожидается, что Россия попытается ответить», – сообщил источник Guardian в военно-морских силах.
Он добавил, что ответные действия могут носить глобальный характер, а Москва, вероятно, тщательно выберет подходящий момент.
Британские судовладельцы были предупреждены о необходимости проявлять повышенную бдительность до снижения напряженности в отношениях с Москвой, пишет издание.
Официальных предупреждений капитанам кораблей пока не поступало. Однако в Палате судоходства Великобритании отметили, что в отрасли понимают риск зеркальных действий со стороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos. Капитан этого судна предстал перед судом по обвинению в нарушении санкций.
Посол России в Великобритании Андрей Келин пообещал ответные меры на захват связанных с нашей страной кораблей.