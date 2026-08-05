Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
Блогера-путешественника Повеликина обокрали перед отъездом из Магадана
Приехавший на Колыму из Нижнего Новгорода мотопутешественник Влад Повеликин лишился запасов бензина и личных вещей прямо перед отправлением в дальнейшую дорогу в Магадане, сообщил зампред правительства Магаданской области Павел Береговой.
«По пути совершенно незнакомые люди помогали ему: делились топливом, подсказывали дорогу, поддерживали в сложных ситуациях. А сегодня узнаю, что перед отъездом из Магадана ночью неизвестные украли топливо и сумку с мотоцикла», – сообщил чиновник, передает РИА «Новости».
Береговой подчеркнул, что подобным поступкам нет оправдания, особенно по отношению к гостю, который искренне делился впечатлениями о регионе.
Он добавил, что местные правоохранительные органы уже занимаются поиском злоумышленников.
Зампред правительства выразил надежду на скорую поимку виновных и призвал всех владеющих информацией граждан обращаться в полицию. Власти пока не могут связаться с самим путешественником для уточнения деталей, поскольку тот находится в пути.
В июле глава Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на видеообзор путешественника Артема Рындевича, высоко оценившего туристическую привлекательность и атмосферу Нижнего Новгорода.