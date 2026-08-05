Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.0 комментариев
В Курской области три человека пострадали от удара дрона
В результате удара украинского беспилотника по предприятию в Беловском районе Курской области пострадали трое сотрудников, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека. Беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени», – заявил губернатор в Max.
Глава региона уточнил, что ранения также получили двое мужчин. У 72-летнего сотрудника предприятия зафиксировано слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины – ранение челюсти.
Всем пострадавшим на месте была оказана первая помощь перед отправкой в медицинское учреждение.
В середине июля украинский беспилотник ранил девушку на мопеде в курской деревне Рыжевка.
Месяцем ранее дрон ВСУ ударил по зданию автомагазина в слободе Белой.
В конце мая из-за массированного обстрела этого же района пострадали девять человек.