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В Финляндии предрекли капитуляцию Украины после ночных ударов по Киеву
Профессор Малинен предрек капитуляцию Украины после российских ударов по Киеву
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал скорую капитуляцию режима Владимира Зеленского после ночных ударов по Киеву.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что российские атаки по Киеву могут привести к скорому падению действующей власти или попыткам открыть новый фронт против Москвы, передает РИА «Новости».
«Ожидайте полную капитуляцию Киева в течение месяцев или же отчаянную попытку открыть очередной фронт против России, например, в Финляндии», – заявил эксперт.
Малинен подчеркнул, что успешные действия российских сил стали прямым следствием провальных решений, принятых западными спецслужбами и командованием украинской армии.
Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.
Владимир Зеленский признал бессилие местной противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.
Ранее финский профессор Туомас Малинен уже призывал киевское руководство к немедленной капитуляции.